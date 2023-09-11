Türkiye'nin dondurma haritası: Çikolatalı dondurma zirvede

Yemeksepeti, tüm zamanların şampiyonu çikolatalı dondurma zirvedeki yerini korurken kavunlu dondurma, nisan ayında elde ettiği rekor satış gelişimiyle ilk 10'da kendine yer bulduğunu duyurdu.

Bu yıl dondurma satışlarındaki olumlu artışlar, tüketicinin bu lezzete olan bağlılığını ve sevgisini bir kez daha gözler önüne sermiş oldu.

2023 yılı dondurma satış verileri, çikolatalı dondurmanın tüketiciler tarafından vazgeçilmez bir tat olarak algılandığını bir kez daha doğruluyor.

Bu popüler lezzet, tüm aylarda ilk sırada yer alarak bu yıl da tahtını korudu. Aynı başarıyı sade dondurma da göstererek Eylül 2022'den Mayıs 2023'e kadar zirvenin üst sıralarında yer aldı.

Fıstıklı dondurmanın haziran ayındaki dikkati çeken yükselişi beşinci sıraya ulaşmasını sağladı. Limonlu dondurma ise bu yıl gösterdiği performansla sıralamada bir basamak yükselerek 3. sıraya oturdu.

Dondurma, farklı mutfaklarla da uyum gösteriyor

Dondurmanın yıl boyu sevilen bir tatlı olduğu bilinirken Yemeksepeti'nin güncel verileri, dondurmanın farklı mutfaklarla olan kombinasyonlarına ışık tutuyor.

Türk mutfak kültüründe popüler olan çiğ köftenin yanında dondurmanın favori bir lezzet olması, klasik tatların ötesine geçildiğini gözler önüne serdi. Bunun yanı sıra böğürtlenli dondurmanın burgerle, kızarmış dondurmanın ise Uzak Doğu mutfağıyla birleşmesi, bu tatlının evrensel bir lezzet olduğunu gösteriyor.

Kahveyle mükemmel bir uyum içinde olan "Kaymaklı Dondurma" da bu trendin parçası. Dondurma, sadece tek başına değil, farklı mutfaklarla birleşerek de tüketicilere benzersiz lezzet deneyimleri sunuyor.

2022 ve 2023 yıllarında dondurma fiyatlarındaki değişimler dikkati çekti. Böğürtlenli dondurma, fiyat artışı konusunda listenin başını çekerken Maraş usulü dondurma fiyat istikrarıyla en bütçe dostu dondurma oldu.

Kızarmış dondurma, bütçe dostu listesinde ikinci sırayı alırken fiyatları en az artanlar listesinde son sırada yer aldı. Bu veriler, dondurma tercihlerinin sadece lezzetle değil, aynı zamanda fiyatlardan da etkilendiğini gösteriyor.

Maraş usulü, 7 şehirde en çok satılan dondurma

Yemeksepeti'nin açıkladığı veriler ayrıca, Türkiye'nin farklı şehirlerindeki dondurma tüketim eğilimlerini de ortaya koydu. Sade dondurmanın Adana'dan Van'a kadar birçok şehirde ilk sırayı aldığı görülüyor. Ancak 2023'te özellikle Ağrı ve Samsun gibi şehirlerde çikolatalı dondurma tercihleri artış gösterdi.

Maraş usulü dondurma, Adıyaman, Bartın, Denizli, Karaman, Kırşehir, Osmaniye ve Sivas gibi şehirlerde hem 2022'de hem de 2023'te en çok satılan dondurma çeşidi olurken Düzce'de fıstıklı dondurmanın popülerliği dikkati çekti.

Veriler, Türkiye'nin dört bir yanında dondurma tercihlerinin hem yerel kültüre hem de genel tüketici eğilimlerine bağlı olarak ne kadar çeşitlendiğini gösteriyor.

Belirli türlerde iş ortağı sayılarında artış oldu

2022 ve 2023 yılları arasında, menüsünde dondurma olan iş ortağı sayılarına bakıldığında, bazı dondurma türlerinde üye iş yeri sayısında artış gözlendi. Böğürtlenli dondurmanın satıcı sayısı arttı. Böğürtlenli dondurma, giderek daha popüler hale gelirken üye restoranlar da bu trendi yakalamaya çalıştı.

Kızarmış dondurmada da iş ortağı sayısında yüzde 8,81'lik bir artış gözlemlendi. Bu da kızarmış dondurma talebinin arttığını ve daha fazla satıcının bu lezzete yatırım yapmaya başladığını kanıtlıyor.

Sade dondurma, restoran sayısında yüzde 11,02'lik bir artışla bu alanda öne çıkarak en popüler dondurma türlerinden biri olmaya devam ediyor.

Son 1 yılın en çok satan 10 dondurması da "Çikolatalı, sade, limonlu, karamelli, fıstıklı, maraş usulü, çilekli, karışık, kavunlu ve kaymaklı dondurma." şeklinde sıralandı.