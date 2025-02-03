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Türkiye'nin gıda devi konkordato istedi! UFRAD'dan 7 bin çalışan için sektöre çağrı

İş Gıda’nın KFC ve Pizza Hut franchise anlaşmalarının feshedilmesi sonrası 7.7 milyar TL borçla konkordato istedi. Ulusal Franchise Derneği (UFRAD) Başkanı Mustafa Aydın işsiz kalacak 7 bin kişi için sektör temsilcilerine çağrıda bulundu.

Haber Merkezi
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Türkiye'nin gıda devi konkordato istedi! UFRAD'dan 7 bin çalışan için sektöre çağrı
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İş Holding ve iştiraklerinin konkordatoya başvurmasının yankıları farklı boyutlarıyla devam ediyor. Grubun iştiraklerinden İş Gıda, konkordato öncesinde Yum! Brands’in KFC ve Pizza Hut markalarını kapsayan franchise anlaşmasını feshedilmesiyle sarsılmıştı. 

Aydın'dan firmalara çağrı

Patronlar Dünyası'ndan Necla Dalan'ın haberine göre Konkordato talebinin ardından yeme içme sektöründe KFC ve Pizza Hut’ta çalışan 7 bin kişi için destek çağrıları yapılmaya başlandı. Sektörde büyük gruplarla çalışan ve danışmanlık hizmeti veren Ahmet Yılmaz, fitili ateşleyen isim oldu. McDonald’s’dan Burger King’e, Komegene’den Tavuk Dünyası’na, Maydonoz Döner’den Nusret’e birçok ismi etiketleyen Yılmaz, Ulusal Franchise Derneği (UFRAD) Başkanı Mustafa Aydın ve yönetim kurulu üyelerine çağrıda bulundu. 

“Aileleriyle birlikte 15 bin kişi zorda”

Sektörde bu markalarda çalışanların maaşlarının gününde ödenmediğinin, tavuk firmalarına ödeme yapılmadığı için bazı şubelerde ürün olmadığını vurgulayan Yılmaz, İş Gıda’nın konkordato kararının aileleriyle birlikte 15 bin kişiyi çaresiz bıraktığını vurguladı.

Yılmaz, “Yeni evlenen, evi kira olan, taksitleri olan, çocuk okutan, yeni çocuğu olan, hastası olan yüzlerce, binlerce kişi var. Bunların çoğu markaya güvenerek ise girdi. Markanın asıl sahibi tüm haklari ile geçmiste personeli İş Gıda’ya devretti. Şimdi hiçbir hakları yok. Aslında bu durum tüm Türkiye’de franchise veren markalar için de kötü. Burada çalışan arkadaşlara çalışma imkanı tanıyın” dedi.

İlk yanıt Ömer Şeyhin'den geldi 

Restoran çalışanlarının teşekkür mesajları yolladığı Yılmaz’ın çağrısına markalardan ilk yanıt ise Maydonoz Döner ve My Fried Chicken’in Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Şeyhin’den geldi. Şeyhin, Yılmaz’ın paylaşımına cevap verdi ve bu markalardan kendilerine gelenlere liyakat ve potansiyellerine göre iş imkanı sunduklarını söyledi.

 

İş Gıda 8 Ocak’ta açıklama yapmış “faaliyetler sürüyor” demişti

Yums! Brands’in fesih kararından sonra 8 Ocak’ta İş Gıda’dan yapılan açıklamada “Türkiye’de KFC ve Pizza Hut restoranlarının sahibi ve işletmecisi olan İş Gıda, 2020 yılında KFC ve 2022 yılında Pizza Hut markalarını bünyesine dahil etmiş, ilk 3 yıl içinde de toplam restoran sayısını yüzde 300 büyüme ile 537’ye çıkarmıştır.2025 yılı itibarıyla yaklaşık 7.000 kişiye istihdam sağlayan İş Gıda, bu performansı sayesinde 2023 yılında Yum! Brands Global tarafından “Yum! Büyüme Ortağı” ödülüne layık görülmüştür. Tüm KFC ve Pizza Hut restoranlarımızın global operasyonel standartlara uygunluğu, Yum! Brands onaylı bağımsız denetim kuruluşları tarafından düzenli olarak denetlenmekte ve operasyonumuz bu kalite standartlarını karşıladığı için, faaliyetlerine aralıksız olarak devam etmektedir.” denilmişti.

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