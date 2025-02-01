KFC ve Pizza Hut Türkiye temsilcisi 7.7 milyar TL borçla konkordato istedi!

Halktv’den Dinçer Gökçe’nin haberine göre, KFC ve Pizza Hut restoranlarının Türkiye operasyonlarını yürüten İş Gıda AŞ, mali sıkıntıları aşamayarak konkordato başvurusunda bulundu.

İş Holding AŞ, İş Gıda Sanayi AŞ, İşhway Gıda Dağıtım AŞ ve bu şirketlerin sahibi İlkem Şahin için yapılan başvuruya İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi 3 aylık geçici mühlet verdi.

Grubun toplam borcunun 7.7 milyar TL olduğu belirtilirken, 6 bin çalışanının geleceği belirsizliğini koruyor.

Hızlı büyüme, ağır borç yükü getirdi

İş Gıda, Türkiye genelinde 537 KFC ve Pizza Hut restoranını işletiyordu. Son yıllarda hızla büyüyen şirket, her yeni restoran açılışı için ortalama 300 bin dolar yatırım yaptı. Ancak artan mali yük ve finansal sıkıntılar, grubun ödeme güçlüğü yaşamasına neden oldu.

Yum! Brands ile görüşmeler sonuçsuz kaldı

Grup, yaşadığı krizden çıkmak için KFC ve Pizza Hut’ın sahibi Yum! Brands ile görüşmelere başladı. İddiaya göre, bazı restoranların Yum! Brands tarafından devralınması konusunda ön anlaşmaya varıldı. Ancak bu anlaşma hayata geçmeyince, İş Gıda’nın içinde bulunduğu finansal kriz tüm grubu etkiledi. Şirket dilekçesinde, "Yum tarafından verilen destek sözlerinin tutulmaması ve teşviklerin ödenmemesi, büyüme stratejilerini zora soktu" ifadelerine yer verdi.

Mahkemeden konkordato kararı

Başvuruyu değerlendiren mahkeme, süreci yönetmek üzere Prof. Dr. Serdar Kale, Yeminli Mali Müşavir (YMM) Sabit Selman Tünal ve YMM Ferhat Kurç’u konkordato komiseri olarak atadı. Ancak, grubun bir diğer şirketi olan Peyman Kuruyemiş AŞ’nin başvurusu, şirket merkezinin Eskişehir’de olması nedeniyle yetkisizlik gerekçesiyle reddedildi.