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Ülkenin önde gelen elyaf yalıtım deviydi: Konkordato ilan etti

Kovid-19 salgınından bu yana çok sayıda ülkede yaşanan iflaslar devam ediyor. Üreticisinin en çok yara aldığı ABD’de ise ahşap elyaf yalıtım malzemesi üreticisi konkordato talep etti.

Mücahit Dere
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Ülkenin önde gelen elyaf yalıtım deviydi: Konkordato ilan etti
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Koronavirüs salgını, savaşlar ve ekonomik politikaların dünya geneline bıraktığı etki devam ediyor. Çok sayıda ülkede peş peşe gelen iflas haberleri en çok ABD’den duyuldu.

Avrupa ülkelerindeki işletme ve üreticilerin de yenik düştüğü ekonomik kriz ABD’de bir üreticinin daha ‘canını aldı’.

Morning Sentinel'in haberine göre, Madison'daki bir ahşap elyaf yalıtım üreticisi iflas koruması yani konkordato için başvuruda bulundu.

ŞİRKETİN DÜZELECEĞİ VE VERİLERİN İYİLEŞECEĞİNE İNANILIYOR

Yayında, Timber HP'nin belgeleri Salı günü sunduğu bildirildi. Şirket, 2023 yılında Madison'daki eski kağıt fabrikasının içinde açıldı.

Timber HP, Morning Sentinel'e yaptığı basın açıklamasında, başvurunun "Şirketin bilançosunu güçlendirmek ve uzun vadeli başarıya hazırlamak" amacıyla yapıldığını söyledi.

İşlerin her zamanki gibi devam etmesinin beklendiğini de sözlerine ekledi.

2024 yılı başında Maine Finans Otoritesi, şirketin patlama bastırma ekipmanı satın almasını desteklemek amacıyla 500.000 dolarlık doğrudan krediyi onayladı.

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