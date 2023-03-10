Ünlü analist Kiyosaki: Gümüş, geleceğin varlıkları arasında en ucuzu

Ünlü analist Kiyosaki, gümüşü geleceğin varlıkları arasında en ucuzu olarak niteledi, gümüşün biriktirilmesi için en uygun zamanın olduğunu söyledi.

Kıymetli maden piyasasında Fed’in daha agresif bir faiz artışına gideceği beklentisinin yarattığı baskı gümüş fiyatlarını psikolojik 20 dolar bariyerine çekti. Fiyatların yükselişe geçmeden önce faizlerin zirve yapması ve sonrasında gri metale talebin artması bekleniyor.

Uzun vadede ise metalin fiyatının büyük bir sıçrama yapacağı iddia ediliyor. Bu iddiayı gündeme getirenler arasında ünlü analist Robert Kiyosaki de var. Analist, Twitter’de yaptığı bir gönderide gümüşü iyi bir yatırım seçeneği olarak öneriyor. Gümüşün üç ila beş yıl boyunca 20 dolar civarında yatay hareket ettiğini ifade eden analist uzun vadede ise fiyatların 100- 500 dolara yükseleceğini tahmin ediyor.

Robert Kiyosaki, birçok yatırımcının bu değerli metale yeterince ilgi göstermediğini ve bir yatırım fırsatını kaçırdıklarını söylüyor.

Kiyosaki, değerli metaller yatırım şirketi Miles Franklin'in başkanı Andy Schectman’ın ‘geleceğin varlıkları arasında en ucuzu’ ifadesine katıldığını belirterek, “Herkes gümüşü alabilir, fakir bile. Şimdi gümüş biriktirin” diyor.

Hindistan’ın ithalatında artış bekleniyor

Hindistan'ın gümüş ithalatı geçtiğimiz yıl 9.500 tonu aşarak COVID salgın öncesi ortalamanın yüzde 66 üzerinde ve önceki iki yılın ortalamasının yüzde 281 üzerinde gerçekleşti. Hindistan'ın GSYİH büyümesinin bu yıl diğer birçok ülkeden daha iyi performans göstereceği tahmin ediliyor ve bu nedenle gümüş talebinin canlanması gerekiyor. Bununla birlikte, uluslararası gümüş fiyatları önemli ölçüde yükselirse, ithalat üzerinde baskı oluşabileceği uyarısı da yapılıyor.