Ünlü analist TL’de dalgalanma için uyardı!

Commerzbank Döviz Analisti Tatha Ghose, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yüksek enflasyona rağmen faiz oranlarını düşürme alışkanlığına geri dönebileceği için Türk lirasının önümüzdeki aylarda dalgalanma ile karşı karşıya olduğunu öne sürdü.

Ghose, Merkez Bankası'nın TSİ 14:00'de alacağı kararla faiz oranlarını 250 baz puan indirerek yüzde 42,5'e çekmesinin beklendiğini söyledi.

Ghose, “Faiz oranlarını enflasyon verilerinin izin verdiğinden daha kolay düşürmek Türkiye'nin uzun süredir devam eden bir sorunu ve enflasyona göre ayarlanmış reel faiz oranı gerçekte negatif olabilir” dedi.