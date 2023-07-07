Vergi ve harçlara yeni zam

Hüseyin GÖKÇE

Torba Kanun teklifi ile önceki gün kamuoyuna duyurulan ek vergi sürprizlerine yenileri eklendi.

Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme ile KDV genel oranı yüzde 18’den yüzde 20’ye yükseltildi. Bazı mal ve hizmetler için uygulanan yüzde 8'lik KDV ise yüzde 10'a yükseltildi.

Ehliyet hariç tüm harçlar yüzde 50 artırıldı.

Ayrıca yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım için harcı 20 bin liraya yükseltildi. Ehliyet harcı hariç 492 saylı Harcar Kanununa tabi tüm harçlarda yüzde 50 artış yapıldı.

Tüketici kredilerinde BSMV yüzde 10'dan yüzde 15'e yükseltildi.

Şans oyunlarında da vergi artışına gidildi.

Verginin oranı; spor müsabakalarına dayalı müşterek bahislerde 5’ten yüzde 10’a, , at yarışlarında yüzde 7’den yüzde 14’e, diğer şans oyunlarında ise yüzde 10’dan yüzde 20’ye yükseltildi.

Sabun, şampuan, deterjan, dezenfektanlar, ıslak mendil, tuvalet kağıdı, kağıt havlu, kağıt mendil ve peçetede KDV oranı yüzde 8’den yüzde 20’ye çıkarıldı.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin kar paylarına tevkifat oranı yüzde 0 olarak uygulanacak.