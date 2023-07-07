Sıfır tevkifat düzenlemesi: Hisse geri alımlarını ve yabancıyı nasıl etkiler?

Kâr payı dağıtımında sıfır stopaj oranı uygulaması, Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin aldıkları kendi paylarını kapsayacak şekilde yeniden düzenlendi.

193 sayılı gelir vergisi kanununun 94. maddesinde yer alan tevkifat nispetlerine ilişkin Bakanlar Kurulu kararının eki kararda değişiklik yapan Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.



Bankalar için nasıl uygulanacak?

Tam mükellef sermaye şirketlerinin hisse geri alımlarında vergi tevkifat oranlarının sıfırlanması kararlaştırılırken, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu da (BDDK), payları borsada işlem gören halka açık bankaların, 6 Şubat 2023'ten 1 Ocak 2024'e kadar geri alım yoluyla edindikleri kendi hisse senetlerinin, çekirdek sermayeden indirim kalemi olarak dikkate alınmayacağını bildirdi. Daha önce şirketlerin söz konusu hisse ve ortaklık paylarının iktisap bedeli ile itibari değeri arasındaki fark üzerinden yüzde 15 kar payı stopajı uygulanıyordu.

Hisse geri alımı işlemleri sıklaşacaktır

Enver Erkan - Dinamik Yatırım Başekonomisti

Geri alınan payların 2 yıl içinde satılmaması ve/veya iptal edilmesi halinde kanun koyucu, bu payların aynı zamanda ödenecek temettü geliri olduğunu varsayarak bu kategoriye giren şirketlerden vergi kesintisi yapmıştır. Geri alınan paylar iki yıl içinde elden çıkarılmasa bile temettüye esas alınan stopaj ödenmeyecektir. Uygulamada bu, şirketin geri alınan hisselerdeki opsiyonunu ikiden üçe yükseltir: (i) yeniden sat, (ii) iptal et (iii) elde tutmaya devam et. Eski uygulamada üçüncü seçenek temettü ödemesi durumunda vergi yükü idi.

İlgili madde uyarınca, şirketlerin geri alımlarında vergi olmaması, hisse geri alımları için bir cazibe sağlar. Bu tür işlemlerin sıklaşacağını düşünüyoruz.

Yabancının yatırımları uzun vadeye yayılabilir

Yusuf Kavak - Galata Menkul Araştırma Müdürü

Öncelikle, temettü dağıtan şirketler bu tevfikatı (stopajı) ödemeyince ceplerine kalacak. Hatta, şirketler üzerinde tevfikat kesintilerinin caydırıcılık etkisi de olabiliyor ve bazı şirketler bu vergiyi ödememek için temettü vermek yerine sermaye artırımı yoluna gidebiliyordu. Şimdi temettü dağıtımı cazip hale gelebilir ve hatta kaynak ihtiyacı çok yüksek olmayan şirketlerde temettü miktarları da artış gösterebilir.

Diğer taraftan, temettü dağıtımlarının cazip hale gelmesi durumunda da; çoğunlukla uzun vadeli yatırımcıların bu durumdan fayda sağlayacağı aşikâr. Haliyle bu süreç; hem yerli yatırımcılarda, hem de yabancı yatırımcılarda kısa vadeli hisse yatırımlarının uzun vadelere yayılması ile sonuçlanabilir.