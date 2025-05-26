Yabancının tahvil payı bir yıl öncesine döndü

ŞEBNEM TURHAN

Yabancı yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği devlet tahvillerinde pozisyonu 19 Mart ile beraber sert gerilerken son iki haftada yeniden toparlanma eğilimine girdi. Buna karşılık yabancının tahvil stokundaki payı yüzde 6,24 ile geçen yıl mayıs ayındaki pozisyonuna geriledi. 19 Mart’tan bu yana çıkış ise 6.5 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Yabancı yatırımcı Haziran 2023 sonrasında uygulanmaya başlanan ekonomi politikalarıyla yeniden TL varlıklara ilgi gösterdi. Özellikle Haziran 2023 çıkış yaptığı ve toplam içindeki payının yüzde 0,59’a kadar gerilediği devlet tahvillerine yabancı yatırımcı yoğun giriş yaptı. Uzun yılların ardından yabancının toplam tahvil stokundaki payı artan alımlarla yüzde 11’e kadar yükselmişken 19 Mart’ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınıp tutuklanmasıyla başlayan finansal sarsıntı döneminde yeniden gerilemeye başladı.

2 haftada net alımı 2.8 milyar dolar oldu

Merkez Bankası haftalık menkul kıymet verilerine göre 14 Mart haftasında yabancı yatırımcının toplam tahvil stoku içinde yüzde 10,79 olan payı üst üste 5 hafta yaşanan satışlarla birlikte 18 Nisan haftasında yüzde 5,15'e kadar geriledi. Yabancı 21 Mart haftasında net 439.54 milyon dolar, 28 Mart haftasında 2.38 milyar dolar, 4 Nisan haftasında 2 milyar dolar, 11 Nisan haftasında 2.8 milyar dolar, 18 Nisan haftasında ise 969.96 milyon dolar çıkış yaptı devlet tahvillerinden. 25 Nisan haftasında 476.74 milyon dolarlık net bir giriş yaşansa da 2 Mayıs haftasında 1.16 milyar dolarlık net çıkış gerçekleşti. Mayısın ikinci ve üçüncü haftasında ise yabancı üst üste yüklü alım yaptı. 9 Mayıs haftasında 933.74 milyon dolar, 16 Mayıs ile biten haftada ise 1.87 milyar dolar tahvilde alım yapan yabancının uzmanlar 16 Mayıs haftasında düzenlenen TLREF endeksli tahvile ilgi gösterdiğini belirtti. İki haftada yabancının net alımı 2.8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Yılbaşından bu yana çıkış 2.93 milyar dolar

Son iki haftada 2.8 milyar dolarlık tahvile net giriş olsa da 19 Mart'tan bu yana hala yabancının 6.5 milyar dolarlık net çıkışı bulunuyor devlet tahvillerinde. Bu çıkış nedeniyle yabancının 14 Mart'taki yüzde 10,79 olan devlet tahvil stokundaki payı 16 Mayıs itibariyle yüzde 6,24'e geriledi. Bu oran ile yabancının tahvil stokundaki payı en son geçen yıl 24 Mayıs ile biten hafta yüzde 6,66'lı seviyelere geri dönmüş oldu. Yılbaşından itibaren yabancı yatırımcı devlet tahvillerinden 2.93 milyar dolar çıkış yaparken son bir yılda devlet tahvillerindeki net alımı 8.72 milyar dolar seviyesine geldi. Merkez Bankası haftalık verilerine göre yabancı yatırımcıların 9 Mayıs itibarıyla 10 milyar 109,6 milyon dolar olan DİBS stoku 11 milyar 926,5 milyon dolara çıktı.

Öte yandan BloombergHT’de yer alan habere göre HSBC stratejistleri artan risk iştahı ve ihtiyati politikalara işaret ederek Türkiye ve Güney Afrika'daki yüksek getirili tahvillerin cazip olduğu değerlendirmesinde bulundu. Banka stratejistleri bu gelişmelerin sonucu olarak 5 yıl vadeli Türk lirası cinsi devlet tahvillerinde alım tavsiyesinde bulundu: Giriş getirisi: yüzde 35,09 Hedef: yüzde 32,50 Zarar Kes: yüzde 36.

■ Yabancının bir yılda hisseden çıkışı 3.54 milyar dolar

Yabancı yatırımcı BİST100'ün yüzde 2,96 yükselişle kapattığı 16 Mayıs ile biten haftada net 245.21 milyon dolarlık alım yaptı. Son bir yılda ise yabancının hisse senetlerinden çıkışı 3.54 milyar doları buldu. Son bir yılda hisse ve tahvilde yabancının net girişi ise 5.18 milyar dolar olarak hesaplandı. Bu arada, yabancıların yurtiçi yerleşikler tarafından yurtdışı piyasalarda ihraç edilen borçlanma senetleri portföylerinde geçen hafta 588 milyon dolarlık bir azalış kaydedildi. 13 haftalık toplam verilere bakıldığında, hisse senedi çıkışları önceki haftadaki 426 milyon dolardan 289 milyon dolara geriledi. DİBS çıkışları ise aynı dönemde 4.9 milyar dolardan 4.96 milyar dolara çok hafif arttı. Genel yönetim dışındaki sektörlerin tahvil ve bonolarında önceki haftadaki 344 milyon dolarlık çıkış, 16 Mayıs itibarıyla 362 milyon dolara yükseldi. Son olarak, yabancıların yurtiçi yerleşiklerin ihraç ettiği Eurobond portföylerinden çıkışı aynı dönemde 1.8 milyar dolardan 4.97 milyar dolara sert arttı.