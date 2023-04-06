Yapı denetim kuruluşlarından kentsel dönüşüm çağrısı

Yapı Denetim Kuruluşları Birliği Derneği (YDKBD) Genel Başkanı Gücenmez, Bursa’da düzenlediği basın toplantısıyla kentsel dönüşüm çağrısında bulundu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin 11 ili etkilediğini hatırlatan ve yapı denetiminin önemine işaret eden Gücenmez, “Dünya üzerinde bu verileri inceleyen çok yetkin kişilerin de çok çarpıcı açıklamaları var. 'Sismik aletler olduğundan beri bu belki en büyük yaşanan deprem.' diyorlar. Art arda iki büyük depremin olması ve bir aya yakın sürede 14 bine yakın depremin olması hakikaten inanılmaz büyük bir afet olduğunu gösteriyor. Hem yurt dışında hem de yurt içinde daha soğukkanlılıkla değerlendiren hocalarımız bu afetin büyüklüğünü somut verilerle ortaya koydu. Üniversite raporları ve AFAD verileri ortaya koydu. Bunu zaten açıp baktığımızda çok net olarak görebiliyoruz." şeklinde konuştu. Gücenmez, yeni binaların depreme dayanıklılığının yüzde 100'e yakın olduğunu anlattı.

"Eski binalarda yıkım oranı yüzde 50'lerin üzerinde. Bu bize çok açık bir şey anlatıyor aslında. Hızlı şekilde binaları yenilememiz gerekiyor." diyen Gücenmez sözlerini şöyle sürdürdü: "Vatandaşlarımızın 'Evim küçülecek, evim şu tarafa bakacak, şu katta olacak.' gibi tartışmaları bırakması gerekiyor. Çok ciddi bir deprem tehlikesi var. Evlerimizi hızlı şekilde dönüştürelim. Artık bu deprem bize bunu da öğretmeli. Tabii ki kentsel dönüşümün ekonomik ve sosyal tarafları var ama onun bir yolunu, yöntemini bulalım. Bir araya gelelim. Evlerimiz belki küçülsün, farklı yöne veya başka kata baksın ama yenilemiş, depreme dayanıklı evlerle hazır şekilde bekleyelim.”