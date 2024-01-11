Yapı sektöründe 7,7 milyar dolarlık enerji verimliliği yatırımı yapılacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 2030 yılına kadar uygulanacak II. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı'nın devreye alındığı duyuruldu.

Paylaşımda, 2024-2030 yıllarını kapsayan II. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı kapsamında yapı sektörünün hedefleri ve öne çıkan yatırım bilgilerini içeren grafiğe yer verildi.

Grafikte yer alan verilere göre, söz konusu dönemde yapı sektörüne toplam 7,7 milyar dolar yatırım yapılacak.

Mevcut binaların rehabilitasyon ve enerji verimliliğinin geliştirilmesi, yeni binalarda minimum enerji performans kriterlerinin artırılması için 3,2 milyar dolar yatırım planlanıyor.

Merkezi ve bölgesel ısıtma ve soğutma sistemlerinin kullanımının, ısı pompası kurulumunun yaygınlaştırılması amacıyla 2,9 milyar dolar yatırım yapılacak.

Kamu binalarında enerji verimliliğinin geliştirilmesi ve enerji dönüşümünün sağlanması için 700 milyon dolar harcanacak.

Böylece, söz konusu dönemde 12,8 milyon ton eşdeğeri petrol enerji tasarrufu ve 34 milyon ton emisyon azaltımı sağlanacak. Kamu binaları için ise 2 kat tasarruf yapılacak.