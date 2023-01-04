Yapımları dijitalleştiren Merzigo dünya 5.'si oldu

Handan Sema CEYLAN - YERELDEN KÜRESELE

Diziler, yarışma programları, haberler hızla dijitalleşirken dünyanın en büyük yapım şirketlerine, TV kanallarına ve stüdyolarına dijitalleşme hizmeti veren İstanbul merkezli Merzigo, sadece geleneksel TV kanallarını dijitalleştiren dünyanın 5’inci şirketi oldu. Diziler, stüdyolar ve diğer içerik üreticiliği de dahil edilince sıralamada dünyanın ilk 10’unda. Hindistan’da da İspanya’da da TV kanallarını dijitalleştiren Merzigo, dünyanın en eski TV kanalı ve en büyük Hollywood yapımcısıyla da çalışıyor. Gelirlerinin yüzde 60’ını yurtdışından sağlayan firma, bu yılın ilk yarısında Türkiye’nin ilk ücretsiz platformu Başlat’ı da izleyiciyle buluşturacak.



Key Network Grup bünyesindeki Merzigo Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Yiğit Doğan Çelik, YouTube ve Facebook’un (Meta) Türkiye ve çevre ülkelerdeki en önemli ortağı olduklarını kaydederek, Merzigo’yu şöyle tarif ediyor: “B2B iş yapan, direkt yapımcıyla, distribütörle, televizyon kanalıyla, yayıncıyla çalışan, onların video içeriğinin dijitalizasyonunu yapıp dijital mecralardan para kazandıran bir şirket.”

Şirketi ilkokul arkadaşıyla birlikte kuran Çelik, “Üniversite eğitimimi yurtdışında tamamladım. 10 yıl Londra’da kaldım. Hukuk ve finans eğitimi aldım. Sonra memlekete dönüp 2017'de bu işe başladım. Oyun işine yatırım yapmıştık. Oyun pazarlayalım derken, videolar konusunda çok iyi olduğumuzu keşfettik. Bir müşterimizle konuşurken, onların YouTube alanında bir danışmanlığa ihtiyacı olduğunu öğrendik. Onlara hizmet vermeye başladık. Bu işteki potansiyeli gördük ve enerjimizi videolara verme kararı aldık” diyor.

"Sektörü büyüttüğümüz hacimden para kazandık”

Yapımcılara alternatif bir gelir sağladıklarını da anlatıyor Çelik ve “Eskiden Türkiye’de bir dizi çekilir, bu dizi televizyona verilirdi. Reklamlar girer, buradan bir para kazanılırdı. Bu işin bir de yurtdışı ayağı vardı. Bu gelire dijital ayağı ekledik. Sektörden bir pay almadık, aksine sektörü büyüttük. O büyüttüğümüz hacimden paramızı aldık. Şu an ulusal kanalların yarısının içeriği bizim bünyemizde. Onların yaptığı yayınları dijitalize edip, YouTube ve Facebook gibi mecralara veriyoruz. Aynı zamanda da yapımcıların, hak sahiplerinin arşivlerini alıp bunların da dağıtımını yapıyoruz. Bunlardan müşterilerimize para kazandırıyoruz. Sadece şirket olarak günde Youtube'ta 7 bin video paylaşıyoruz. Türkiye’nin en büyük içerik sağlayıcısıyız. Pazarın yüzde 40’ına hakimiz. Her gün 14 bin video üretiyoruz” diye konuşuyor. Çelik, kendilerine gelen ham içeriği işlediklerini anlatarak, şunları söylüyor: “Videoyu geliştirdiğimiz yazılımlarla ölçeklendiriyoruz, reklam optimizasyonunu yaptırıyoruz, başlık, tasarımsal operasyonlarını yapıp yayına alıyoruz. Ücret almıyoruz. Kazandırdığımız gelirden pay alıyoruz.”



Çelik, “Dünyada ilk 10’dayız. Geleneksel medyaya yani TV kanallarına bu hizmeti veren şirketler arasında ise dünyada ilk 5'teyiz” şeklinde konuşuyor. Yurtdışında büyümeye devam edeceklerini de söylüyor Çelik. “İspanya’da ünlü bir TV kanalıyla çalışıyoruz. Hindistan’da da, İngiltere’de de benzer yapımız var. Madrid’de bir ofis açmayı düşünüyoruz. Böylece İspanya'da da Latin Amerika'da işimizi büyütürüz” diyen Çelik, şunları kaydediyor: “18 farklı dilde yayın yapıyoruz. Urduca, Hırvatça, İtalyanca, gibi diller var. Bunların dublajı, altyazısıyla uğraşıyoruz. Dünyanın devlerinin sistemlerinde dijital iş yapıyoruz. Hindistan’dan Bollywood, Amerika’dan Hollywood filmi alıyoruz."

Merkezde, Anadol eseri

Çelik, Akmerkez’deki ofislerinden taşınma heyecanı içinde olduklarını söyleyerek, şunları kaydediyor: “Akatlar’da merkezimizi inşa ediyoruz. Özellikle video teknolojileriyle, dijital işlerle ilgilenen sanatçıların eserleriyle merkezimizi donatmak istedik. Binadan içeri girdiğinizde bir Refik Anadol eserini göreceksiniz” diyor.

Türkiye’nin ilk ücretsiz platformu Başlat’ı kuruyor

Türkiye’nin ilk ücretsiz, dizi ve içerik platformu “Başlat”ı kuracaklarını anlatan Yiğit Doğan Çelik “Başlat’ı 2023’ün ortalarında açacağız. Paralı değil tamamen ücretsiz bir platform olacak. Gelirini reklamdan sağlayacağız. 4 bine yakın lisanslı filmimiz var. Bunların yüzde 40’ı yerli, yüzde 60’ı yabancı. Başlat’a ait özel spor, magazin, moda gibi içerikler de olacak. Ulusal kanallara da yer vereceğiz. Reklamsız Başlat paketini daha sonraya planlıyoruz. İlk etapta ücretsiz hizmet vereceğiz. Platformumuzda televizyonların da güzel bir yeri olacak. Türkiye bir televizyon ülkesi, televizyonun gerileyeceğini düşünmüyorum”diyor.

Dublaj maliyetini 5’te birine düşüren yapay zeka!

Bir holding şirketi olduklarını anlatan Çelik, şunları söylüyor: “KEY Network Holding çatısı altındayız. Bu grubun altında Merzigo video dağıtım işini yapıyor, bunun bir altında Başlat var. Bir de müzik ve içerik üreten bir yapım şirketimiz ile intübasyon merkezimiz var. Bu intübasyon merkezinde sadece bu sektörde faaliyet gösteren şirketlere yatırım yapıyoruz. Start-up’lara yatırım yapalım da exit ile satıp çıkalım diye bir mantığımız yok. Bu işlere kafa yoran gençlere şirketimizi açıyoruz. Hem burayı bir test merkezi olarak kullanıyorlar hem de onların en büyük müşterisi oluyorum. Mesela yapay zekayla dublaj. Çok büyük bir belgesel arşivimiz var. Onları başka dillere yapay zekayla çeviriyoruz. Ses tonunda duygu da var. Normal bir insandan ayıramazsınız. Ses sanatçılarının sesi lisanla alınıyor. Dublaj maliyeti 5’te birine düşüyor.”

Televizyon gelirlerinin %30’u artık dijitalden

Yiğit Doğan Çelik, Türkiye’nin dijital ve sosyal medyalarda, hem çok iyi bir tüketici hem çok iyi bir üretici olduğu söyleyerek, şunları anlatıyor: “Amerika’dan sonra dünyaya en çok dizi satan ülke Türkiye. Milyar dolara ulaşan bir ekonomi burası. Türkiye’de bir dizi çekilecekse haberimiz olur. Onlar için neler yapabileceğimize bakarız. Dijital gelirler televizyon gelirlerinin yüzde 30’unu oluşturuyor.