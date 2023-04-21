Yeni haftada hangi veriler önemli olacak?

Ayın son haftasında hem yurt içinde hem de yurt dışında önemli veriler ekranlara düşecek. ABD, Euro Bölgesi ve Almanya için yılın ilk çeyrek dönemine ilişkin GSYH verileri analistler tarafından merakla bekleniyor.

Yurt içinde beklenen veri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı olacak. Kapasite kullanım, güven endeksleri ve dış ticaret verileri diğer öne çıkan gündem maddeleri olarak takvimde yer alıyor.

Yurt dışında ABD'nin dayanıklı mal siparişleri, bekleyen konut satışları, çekirdek PCE, kişisel gelir ve harcamalar, Chicago PMI ve Michigan tüketici güven endeksi, Almanya'nın iş gücü, öncü tüketici fiyatları, ifo ve GfK endeksleri, Japonya'nın Tokyo enflasyonu, iş gücü, perakende satışlar ve sanayi üretimi, GSYH rakamlarının dışında öncelikli olarak takip edilecek diğer veriler olacak.

Japonya, Macaristan, Rusya ve Ukrayna merkez bankalarından gelecek faiz kararları da yakından izlenecek.

Bu veriler öne çıkacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), imalat sanayi kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksi verilerini pazartesi günü saat 10.00’da yayımlayacak.

Borsa İstanbul'da bankaların 2023 yılı ilk çeyrek dönemine ilişkin finansal sonuçları çarşamba günü Akbank ile başlayacak.

Haftanın yurt içinde beklenen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı perşembe günü saat 14.00’te gelecek. TCMB, en son toplantısında faizde bir değişikliğe gitmedi. Foreks Haber anketine katılan 17 ekonomistin tamamı faizin değişmeyeceği yönünde görüş belirtti .

ABD'de haftanın beklenen verisi olan yılın ilk çeyrek dönemi için öncü GSYH Perşembe günü TSİ 15.30’da gelecek. 2022 yılının son çeyreğinde ülke ekonomisi yüzde 2,6 büyüdü.

Haftanın merakla beklenen BoJ faiz toplantısı cuma günü sonuçlanacak. Faizi uzun bir süredir yüzde -0,10 seviyesinde tutan BoJ'dan, getiri eğrisi ile ilgili nasıl bir hareket yapacağı takip edilecek. BoJ ayrıca makroekonomik tahminlerini de duyuracak.

Avrupa'dan beklenen ilk veri Fransa'nın öncü GSYH rakamları olacak. Ülkede 2022 yılının son çeyreğinde ekonomi dönemsel yüzde 0,1, yıllık yüzde 0,5 büyüdü. Önemli veri cuma günü TSİ .30’da açıklanacak.

Bölgede beklenen diğer önemli GSYH rakamı Almanya'nın olacak. 2022 yılı son çeyrekte dönemsel yüzde 0,4 daralan ülke ekonomisinin ilk çeyrekte resesyona girip girmeyeceği gelecek rakamlarla belli olacak. Cuma günü TSİ 09.00’da açıklanacak.

Euro Bölgesi ve İtalya için öncü GSYH rakamları aynı saatte yayımlanacak. En son Euro Bölgesi için GSYH dönemsel yüzde 0,0, yıllık yüzde 1,8, İtalya için dönemsel yüzde -0,1, yıllık yüzde 1,4 oldu. Veri TSİ 12.00’de açıklanacak.