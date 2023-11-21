YHT’ler ara tatilde rekor tazeledi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, ara tatil döneminde YHT'nin yanı sıra Marmaray ile Başkentray'a olan yolcu talebinin arttığını belirtti.

"Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık Genel Müdürlüğü eliyle, Ankara-Eskişehir, Ankara-İstanbul, Ankara-Konya, Ankara-Sivas, Ankara-Karaman, Konya-İstanbul, Karaman-İstanbul, Eskişehir-İstanbul hatlarında doğrudan ve YHT otobüs, YHT tren bağlantılı kombine taşımacılıkla birçok şehre ulaşan YHT'ler ile bugüne kadar 80 milyon 130 bin 856 yolcu ve günde ortalama 40 bin yolcuya hizmet verildi." ifadelerini kullanan Uraloğlu, ara tatilde bazı hatlarda yeni rekorlar kırıldığını kaydetti.

Eskişehir-İstanbul Ekspres YHT seferleriyle 10 Eylül 2022'den bu yana yaklaşık 371 bin yolcunun taşındığını aktaran Uraloğlu, günlük ortalama yolcu sayısının 881 kişiden 1189'a ulaştığını bildirdi.

Uraloğlu, günlük yolcu sayısının ara tatilde Ankara-Karaman hattında 1969'dan 2 bin 372'ye, Konya-İstanbul hattında 4 bin 852'den 6 bin 301'e, Ankara-İstanbul güzergahında 16 bin 11'den 17 bin 777'ye yükseldiğini, aynı artışların Marmaray ve Başkentray'da da gerçekleştiğini belirtti.

İstanbul ulaşımının ana omurgası Marmaray'ı bugüne kadar 1 milyar 2 milyon 617 bin 736 kişinin kullandığını ifade eden Uraloğlu, "Ara tatil nedeniyle Marmaray ile bir günde 712 bin 766 yolcu taşındı ve Marmaray rekor tazeledi." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, Ankara'da diğer ulaşım modlarıyla entegre olan Başkentray'ın hizmete başladığı günden bugüne kadar 78 milyon 588 bin 658 kişiyi taşıdığını kaydetti. Başkentray'da ortalama günlük yolcu sayısının da bu dönemde arttığına dikkati çeken Uraloğlu, günlük yolcu sayısının 57 bin 721'den 78 bin 177'ye ulaştığını bildirdi.