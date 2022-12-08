Yıldırım'dan, ABD’de 170 milyon $'lık yatırım

Türkiye’den doğup global bir sanayi grubuna dönüşen Yıldırım Holding, ABD’deki Elementis plc’nin krom iştiraklerini satın almak için anlaşma imzaladı. Satın alma anlaşmasına göre Elementis Krom’un işletme değeri toplamda 170 milyon ABD doları olarak belirlendi.

Sözleşmeye göre, tüm işlem maliyetleri ve işletme sermayesi düzenlemelerinin ardından vergi hariç Elementis’e 119 milyon ABD doları ödeme yapılacak. Şirketin devir teslimi aşamasında ise 35 milyon ABD Doları tutarındaki çevresel borçlar ve 8 milyon ABD doları tutarındaki diğer borçlar da Yıldırım Holding’e transfer edilecek.

Hayallerimiz gerçek oluyor

Elementis, Amerika kıtasındaki tek krom kimyasalları şirketi olarak faaliyet gösteriyor. Kuzey Amerika’da ise lider konumda bulunuyor. Yıldırım Şirketler Grubu’nun İcra Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım, satın alma hakkında şunları söyledi: “Dünyanın “Krom Şirketi” olma hayaliyle başladığımız yolda, Elementis’i bünyemize katmamız en önemli adımlardan biri oldu. Artık krom kimyasallarını da portföyümüze katarak, uçtan uca krom çözümleri sunmaya ve Yıldırım Grup çatısı altında müşterilerimize tek elden krom deneyimi yaşatmaya hazırız.”