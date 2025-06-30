Yoksulluk sınırı 85 bin TL'yi aştı!

TÜRK-İŞ tarafından hesaplanan Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapılması gereken aylık gıda harcaması tutarı olan açlık sınırı 20 bin 561,65 TL'den 21 bin 83,28 TL’ye çıktı.Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının

toplam tutarı olan yoksulluk sınırı ise 85.066 TL'ye yükseldi.

Konfederasyonun çalışmasına göre gıda fiyatları aynı ayda aylık yüzde 4,08, yıllık yüzde 37,60 artış gösterdi.

Açıklamada şöyle denildi:

"TÜRK-İŞ Konfederasyonu tarafından, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay, düzenli olarak yapılan bu araştırmanın 2025 Haziran ayı sonucuna göre;

Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapılması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 26.115,18 TL’ye,

Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 85.065,75 TL’ye

Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ de aylık 33.586,82 TL ’ye yükseldi.

TÜRK-İŞ’ in verilerine göre “mutfak enflasyonu” verilerindeki değişim Haziran 2025 itibariyle şu şekilde gerçekleşmiştir:

Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde4,08 oranında gerçekleşti.

On iki aylık değişim oranı yüzde 37,60 oldu.

Yıllık ortalama artış ise yüzde 44,58 olarak gerçekleşti.

Yılın ilk altı ayındaki değişim oranı yüzde 23,87 olarak gerçekleşti."