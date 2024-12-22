Yurtdışı alışverişte 'ücretsiz kargo' dönemi bitiyor: Gümrük muafiyet limiti düşürüldü

Geçen ay durulan ve yurtdışı alışverişlerde gümrük muafiyetini kargo dahil 27 Euro'ya düşüren düzenlemenin ayrıntıları belli oldu. Geçen aylarda alınan bir karar ile yurt dışından yapılan alışverişlerde uygulanan gümrük faaliyeti 150 Euro’dan 30 Euro’ya düşürülmüştü. Kasım sonunda ise kargo dahil 30 Euro olacağına dair bir düzenleme yayımlanmıştı. Bu düzenlemenin, 1 ay sonra yürürlüğe gireceği belirtilmişti.

Ayrıntılar ortaya çıktı

Bugün ise karar hakkında ayrıntılar ortaya çıktı. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamalarda, yeni uygulamanın 27 Aralık 2024 tarihinde yürürlüğe gireceği ifade edildi.

Gümrüksüz alışveriş limiti 27 Euro olacak

Uygulamayla birlikte, gümrüksüz alışveriş limiti 27 Euro’ya düşmüş olacak. Yani artık 3 Euro navlun bedeli olarak hesaba katılacak.

Satıcı kargoyu ücretsiz sunmak istese bile 3 Euro’luk taşıma ücreti varmış gibi kabul edilecek. Yani her türlü 3 Euro’luk tutar zorunlu olacak.

Düzenlemede ayrıca "Basitleştirilmiş Gümrük Beyanı" kapsamındaki ürün limitinin 2000 adetten 500 adede düşürülmesi de yer alıyor. Bu, ticari miktarda ürün getiren kullanıcılar için daha sıkı denetim anlamına geliyor.

Bu yeni düzenleme, yurt dışı alışveriş platformları üzerinden yapılan işlemlerin maliyetini artıracak gibi görünüyor. Yeni düzenlemenin, özellikle bireysel kullanıcılar ve düşük maliyetli alışverişler üzerinde nasıl bir etkisi olacağı önümüzdeki günlerde daha net bir şekilde görülecek.

Bu kararın, son zamanlarda iyice popülerleşen ancak gelen düzenlemeler nedeniyle artık eskisi gibi olmayan Temu ve AliExpress gibi platformlarda geçerli olacak.