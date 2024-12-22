Türkiye'den Pakistan'a destek: 16 askerin öldüğü terör saldırısını kınadı

Türkiye, Pakistan'ın Güney Veziristan bölgesinde güvenlik güçlerine yönelik düzenlenen terör saldırısını kınayarak, saldırıda hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

"Pakistan'ın yanındayız"

Dışişleri Bakanlığı, saldırıda çok sayıda askerin şehit olduğunu derin bir üzüntüyle öğrendiklerini belirterek, "Bu menfur saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. Şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Pakistan’ın terörle mücadelesinde yanlarında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz." ifadelerine yer verdi.

Pakistan ordusu, dün Makeen kentindeki bir kontrol noktasına yönelik saldırıda 16 askerin hayatını kaybettiğini açıkladı. Saldırının ardından bölgede geniş çaplı güvenlik operasyonu başlatıldı.