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NATO Genel Sekreteri Rutte'den Erdoğan'la görüşmesine ilişkin açıklama

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Türkiye güçlü ve donanımlı bir müttefik" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
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NATO Genel Sekreteri Rutte'den Erdoğan'la görüşmesine ilişkin açıklama
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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, 14-15 Mayıs tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek NATO Dışişleri Bakanları gayriresmi toplantısı öncesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ankara'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

"Türkiye sağlam ve yetenekli bir müttefik"

Erdoğan ile Hollanda'nın Lahey kentinde gelecek ay yapılacak NATO Zirvesi hazırlıklarıyla ilgili önemli bir görüşme yaptığını ifade eden Rutte, "Türkiye sağlam ve yetenekli bir müttefik. (Cumhurbaşkanı Erdoğan ile) Barış için gerçek bir fırsatın doğduğu Ukrayna'yı da konuştuk." değerlendirmesini yaptı.

Bölgesel ve küresel konular ele alındı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından görüşmeye dair yapılan açıklamada da Türkiye ile NATO ilişkileri, Ukrayna-Rusya Savaşı ile ilgili gelişmeler, bölgesel ve küresel konuların ele alındığı bildirilmişti.

Erdoğan'ın, Türkiye'nin Ukrayna-Rusya Savaşı'nda kapsamlı ateşkesin tesisini güçlü şekilde desteklediği ve NATO'nun bu savaşın parçası olmaması yönündeki tutumunu muhafaza ettiği, barış fırsatının kaçırılmaması gerektiğini dile getirdiği belirtilmişti.

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