Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Zeytinoğlu cari denge verilerini değerlendirdi

Kocaeli

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, T.C. Merkez Bankası(TCMB) tarafından açıklanan cari denge verisine ilişkin değerlendirmede bulundu. Mart ayında cari dengenin 4 milyar 87 milyon dolar açık verdiğini ifade eden Zeytinoğlu, Mart ayında dış ticaret açığının ise 300 milyon dolar gerileyerek 4.8 milyar dolar olarak gerçekleştiğini belirtti. Hizmetler dengesi kaleminin katkısını değerlendiren Zeytinoğlu, katkının geçen yıl 2.74 milyar dolar olduğunu bu yıl ise 2.67 milyar dolar olarak gerçekleştiğini dile getirdi. Zeytinoğlu, “Hizmet gelirlerinin katkısının geçen yılın gerisinde kalmasına rağmen, dış ticaret açığındaki gerilemenin etkisiyle mart ayında yıllık açık 12 milyar 310 milyon dolara geriledi” diye ifade etti.

Dış Ticaret açığında yüzde 21.7 artış

Önümüzdeki dönem hakkında değerlendirmede bulunan Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Nisan ayında ithalatta gerçekleşen artış sebebiyle dış ticaret açığında yüzde 21.7’lik artış yaşandığını belirtti. Başkan Zeytinoğlu, dış ticaret açığındaki bu artışın cari açığa yansıyacağını ve Nisan ayında yıllık açığın yükselebileceğini dile getirdi.