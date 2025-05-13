Çolakoğlu’nun fesih kararı 93 işçiyi doğrudan etkileyecek

Adem Adıgüzel / Kocaeli



Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde faaliyet gösteren Çolakoğlu Metalurji, yıllardır iç lojistik hizmetlerini yürüten firma ile olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiği açıklandı. Kararın ardından Çolakoğlu Metalurji önünde dün toplanan firma işçileri haklarını arayarak yetkililerle görüşmek istedi. Alınan fesih kararından 93 işçi doğrudan etkilenirken, kararın bölgedeki istihdamı da olumsuz etkileyeceği öngörülmektedir.

Alınan bilgilere göre ilgili lojistik firması, fabrikada 93 personeliyle 7/24 esasına göre hizmet verirken, 2019-2023 yılları arasını kapsayan beş yıllık sözleşme sürecini başarıyla tamamladığı ve bu dönemin ardından tarafların, 2+2 yıl opsiyonlu olacak şekilde yeni bir sözleşmeyle 2024-2026 dönemini başlattıkları öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, Çolakoğlu Metalurji’nin Aralık 2024 itibarıyla tüm ödemeleri herhangi bir gerekçe göstermeden durdurmasına rağmen, lojistik firmasının sahadaki çalışmalarını aksatmadan sürdürdüğü ve son 5 aydır ödeme almadan faaliyetlerine devam ettikleri bilgisi alındı.

Mahkeme sürecinin yıllar sürebileceği düşünüldüğünde işçiler, mağdur olmamak adınatarafların uzlaşarak içerideki alacakların ödenmesiyle meselenin çözüme kavuşturulmasını istiyorlar. Mevcut belirsizliğin hem çalışanları hem de her iki şirketi de zor durumda bıraktığı öğrenildi.