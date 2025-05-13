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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu: Cezaevinden çıkacaklara iş desteği

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, cezaevinden tahliyeye bir ay kala hükümlülere, İŞKUR danışmanlarıyla bire bir görüşme imkânı tanıyan yeni bir düzenlemeyi duyurdu. Bu uygulama ile tahliyeye hazırlanan hükümlüler, danışmanlarla yapacakları görüşmeler sayesinde iş hayatına uyum sürecine hazırlanacak.

Haber Merkezi
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu: Cezaevinden çıkacaklara iş desteği
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, cezaevinden tahliyeye hazırlanan hükümlüler için yeni bir uygulamanın başlatılacağını açıkladı. Yapılan protokole göre, hükümlüler tahliyeden bir ay önce Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) bünyesindeki iş ve meslek danışmanlarıyla bire bir görüşme yapma imkânı bulacak.

Amaç, hükümlülerin topluma daha güçlü bir şekilde entegre olmasını sağlamak

Ceza infaz kurumları ile denetimli serbestlik müdürlüklerini kapsayan bu yeni düzenleme kapsamında, hükümlülere mesleki danışmanlık hizmeti sunulacak. Amaç, hükümlülerin topluma daha güçlü bir şekilde entegre olmasını sağlamak ve yeniden suç işlemelerinin önüne geçmek.

Protokolün bugün imzalanacağını belirten Bakan Tunç, bu adımın hükümlülerin istihdama katılımını artıracağını ve sosyal rehabilitasyonlarını destekleyeceğini vurguladı.

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