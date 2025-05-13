AstraZeneca Türkiye’de yeni atama: Serra Karaarslan pazarlama müdürü oldu

AstraZeneca Türkiye’de Onkoloji İş Birimi’nde Kadın Kanserleri ve Genitoüriner Kanserlerden Sorumlu Pazarlama Müdürü görevine Zeynep Serra Karaarslan getirildi.

Serra Karaarslan kimdir?

Serra Karaarslan, İstanbul Teknik Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra, 2010-2013 yılları arasında Pfizer’de Satın Alma Uzmanı olarak kariyerine başladı. 2013 yılında Roche’a Satış Gücü Etkinliği Sorumlusu olarak katıldı. 2013-2023 yılları arasında ise Pfizer’de çeşitli üst düzey pozisyonlarda bulundu. Bu süre içinde Kurumsal Strateji Proje Yöneticisi, Analitik İçgörü Proje Yöneticisi, Kardiyovasküler Portföy Lideri, Inflamasyon & İmmunoloji Kıdemli Ülke Marka Lideri, Hasta İnisiyatifleri Lideri ve Dijital Ticari Mükemmellik Lideri gibi görevlerde çalıştı. Onkoloji Pazarlama ve Biyobenzerler Lideri ile Hematoloji ve Onkoloji Biyobenzerler Ticari Lideri olarak çeşitli tedavi alanlarında önemli projelere liderlik etti. Karaarslan son olarak, 2023 Şubat ayından bu yana Pfizer’de Hematoloji Ticari Lideri olarak görev yapıyordu. 2024 yılından bu yana mevcut rolüne ek olarak Gelişmekte Olan Pazarlar Kolorektal Kanser / Melanom Portföy Pazarlama Lideri proje görevini de eş zamanlı olarak yürütüyordu.

Pazarlama birimine liderlik edecek

Serra Karaaslan, 8 Nisan 2025 tarihinden itibaren Onkoloji İş Birimi’nde Kadın Kanserleri ve Genitoüriner Kanserlerden Sorumlu Pazarlama Müdürü olarak göreve başladı.