Ozan Güven’e "kasten yaralama" suçundan hapis cezası

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre oyuncu Ozan Güven’in birlikte olduğu dönemde Deniz Bulutsuz’a şiddet uyguladığı iddia edilmişti. Deniz Bulutsuz ve Ozan Güven'in karşılıklı olarak birbiri hakkında şikâyetçi olduğu davada karar çıktı.

İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, müşteki sanık Güven ve müşteki sanık Bulutsuz katılmazken, tarafların avukatları hazır bulundu.

Mahkeme, Ozan Güven hakkında "Kasten yaralama" suçundan 1 yıl 15 ay hapis cezası, "Hakaret" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun yılma" suçlarından ise beraatine karar verdi.

Deniz Bulutsuz ise "Basit yaralama" suçundan beraat etti.

Ne oldu?

Oyuncu Ozan Güven'in eski kız arkadaşı Deniz Bulutsuz, Güven'in kendisine şiddet uyguladığını iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

Güven hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, "hakaret", "kasten yaralama" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 3 yıl 9 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilmişti.

Ozan Güven'in de Deniz Bulutsuz'dan şikayetçi olduğu dosya uzlaştırma büroya gönderilmişti ancak taraflar uzlaşmayı kabul etmemişti. İki tarafın da şikayeti üzerine olaya ilişkin 2 ayrı iddianame hazırlanmıştı. Güven'in şikayeti üzerine Deniz Bulutsuz hakkında ise "basit yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.