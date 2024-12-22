“Bir Koleksiyoner Hikâyesi” sergisi 30 Mart’a kadar uzatıldı

Taviloğlu Koleksiyonu’nun yarım asırlık serüveni sanatseverlerle buluşmaya

devam ediyor. Koleksiyonun 52 yıllık serüvenini İstanbul’un yedi önemli kültür mekânında sanatseverlerle buluşturan “Bir Koleksiyoner Hikâyesi” sergisi, yeni yılda ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. Sergi, 30 Mart 2025 tarihine kadar beş mevcut mekân ve iki yeni mekânda sanatseverleri bekliyor.

Galeri Eyüpsultan, İstanbul Sanat (Haliç Tersanesi), İş Sanat Kibele Sanat Galerisi, ⁠Mecidiyeköy Tarihi Likör Fabrikası, Müze Gazhane’deki sergiler aralıksız olarak ziyaret edilmeye devam edecek. Daha önce Artİstanbul Feshane’de sergilenen eserler, 7 Ocak’tan itibaren The Ritz-Carlton Residences, Istanbul B Blok’taki; MSGSÜ İstanbul Resim Heykel Müzesi’nde sergilenen eserler ise ⁠10 Ocak’tan itibaren Yapı Kredi bomontiada F Blok’taki yeni mekânlarında sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

İş Sanat Kibele Galerisi’nde Taviloğlu Koleksiyonu Fotoğraf: Tolga İldun

120 bin kişi ziyaret etti

21 Eylül’deki açılışından bu yana 120 bin kişinin ziyaret ettiği sergi 30 Mart 2025’e kadar uzatıldı. İstanbul’un yedi önemli sanat mekânına yayılan ücretsiz sergiler, Taviloğlu Koleksiyonu’nun tamamını, 903 sanatçının 2 bin 438 eserini bir arada görme imkânı sunuyor.

Küratörlüğünü Derya Yücel ve Marcus Graf’ın üstlendiği “Bir Koleksiyoner Hikâyesi”, İş Sanat ana sponsorluğunda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İBB Kültür Daire Başkanlığı, İBB Miras, Eyüp Belediyesi, Altınmarka, Bilgili Holding ve Doğuş Grubu’nun katkıları ve Contemporary Istanbul Vakfı (CIF) işbirliği ile gerçekleştiriliyor. Sergi mekânları ve ziyaret saatleri şöyle:

· Galeri Eyüpsultan - Pazartesi hariç her gün 11.00-19.00

· İstanbul Sanat (Haliç Tersanesi) - Pazartesi hariç her gün 10.00-19.00

· İş Sanat Kibele Sanat Galerisi - Her gün 09.00-19.00

· Mecidiyeköy Likör Fabrikası - Pazartesi hariç her gün 11.00-19.00

· Müze Gazhane - Pazartesi hariç her gün 10.00-18.00

· The Ritz-Carlton Residences, Istanbul (B Blok) - 7 Ocak’tan itibaren, Pazartesi hariç her gün 10.00-19.00

· Yapı Kredi bomontiada (F Blok) - 10 Ocak’tan itibaren, Pazartesi hariç her gün 10.00-19.00