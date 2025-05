İstanbul Modern, Ali Kazma’nın “Aklın Manzaraları” sergisine hazırlanıyor

Takip Et

İstanbul Modern, Ali Kazma’nın yeni kişisel sergisi “Aklın Manzaraları”na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 13 Haziran’da açılacak sergi, Burgan Bank’ın dijital bankacılık markası ON Dijital Bankacılık sponsorluğunda sanatseverlerle buluşacak.

Ali Kazma’nın 2010’lu yıllardan bu yana kitap, kütüphane, edebiyat ve yazı kültürü üzerine ürettiği video ve fotoğraf çalışmalarını bir araya getiren sergi, sanatçının farklı coğrafyalarda gerçekleştirdiği yapıtlara odaklanıyor. Japonya’nın Nara kentinde 400 yıllık geleneksel mürekkep yapımını belgelediği “Sumi” (2025) adlı video çalışması, dünya prömiyerini İstanbul Modern’de yapacak. Türkiye’de ilk kez sergilenecek eserler arasında, Orhan Pamuk’un kişisel arşivine ve yaşam alanına ışık tutan “Mürekkep Evi” (2022) ve “Sentimental” (2022) ile Arjantinli yazar Alberto Manguel’in kütüphanesinin taşınma sürecini konu alan “Alberto Lizbon’da” (2024) yer alıyor. Öykü Özsoy Sağnak ve Demet Yıldız Dinçer’in küratörlüğünü, Yazın Öztürk’ün asistan küratörlüğünü üstlendiği sergi, Kazma’nın 55. Venedik Bienali Türkiye Pavyonu’nda sergilenen “Hat” (2013) ve “Dövme” (2013) videolarını da içeriyor. Ayrıca, erişimi sınırlı kütüphaneler, matbaalar, kâğıtçılar, ciltçiler, restorasyon atölyeleri ve kitapçılar gibi mekânları belgeleyen fotoğraflardan oluşan bir seçki, edebi üretimlerin geçmişten günümüze envanterini sunuyor.

Ali Kazma

Ali Kazma kimdir?

1971 İstanbul doğumlu medya sanatçısı Ali Kazma, Paris’te yaşıyor ve çalışıyor. Yüksek lisansını New York’taki The New School’da tamamlayan sanatçı, 2013’te 55. Venedik Bienali’nde Türkiye’yi temsil etti. Jeu de Paume (Paris, 2017), Nouveau Musée National de Monaco (2023), Arter (İstanbul, 2015) gibi prestijli kurumlarda kişisel sergiler açtı. Tate Modern, Fondation Cartier ve İstanbul Modern gibi koleksiyonlarda eserleri bulunan Kazma, 2001 UNESCO Sanata Destek Ödülü ve 2010 Nam June Paik Uluslararası Medya Sanatı Ödülü’nün sahibi.

Ziyaret bilgileri

“Aklın Manzaraları”, 13 Haziran–1 Şubat 2026 tarihleri arasında İstanbul Modern’de ziyarete açık olacak.