Bir hafta altı renk…

İstanbul Modern, Ali Kazma’nın “Aklın Manzaraları” sergisine hazırlanıyor

Ali Kazma’nın 2010’lu yıllardan bu yana kitap, kütüphane, edebiyat ve yazı kültürü üzerine ürettiği video ve fotoğraf çalışmalarını bir araya getiren sergi, sanatçının farklı coğrafyalarda gerçekleştirdiği yapıtlara odaklanıyor. Japonya’nın Nara kentinde 400 yıllık geleneksel mürekkep yapımını belgelediği “Sumi” (2025) adlı video çalışması, dünya prömiyerini İstanbul Modern’de yapacak. Türkiye’de ilk kez sergilenecek eserler arasında, Orhan Pamuk’un kişisel arşivine ve yaşam alanına ışık tutan “Mürekkep Evi” (2022) ve “Sentimental” (2022) ile Arjantinli yazar Alberto Manguel’in kütüphanesinin taşınma sürecini konu alan “Alberto Lizbon’da” (2024) yer alıyor. Öykü Özsoy Sağnak ve Demet Yıldız Dinçer’in küratörlüğünü, Yazın Öztürk’ün asistan küratörlüğünü üstlendiği sergi, Kazma’nın 55. Venedik Bienali Türkiye Pavyonu’nda sergilenen “Hat” (2013) ve “Dövme” (2013) videolarını da içeriyor. Ayrıca, erişimi sınırlı kütüphaneler, matbaalar, kâğıtçılar, ciltçiler, restorasyon atölyeleri ve kitapçılar gibi mekânları belgeleyen fotoğraflardan oluşan bir seçki, edebi üretimlerin geçmişten günümüze envanterini sunuyor.

Toprağın hafızasını mimarlıkla dokuyan Türkiye Pavyonu: Yerebasan

Dünyanın en prestijli mimarlık etkinliklerinden Venedik Bienali 19. Uluslararası Mimarlık Sergisi, 10 Mayıs’ta kapılarını açıyor. Bienal kapsamında Arsenale’deki Türkiye Pavyonu’nda İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) koordinasyonunda, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkıları ve T.C. Dışişleri Bakanlığı’nın himayesinde, Ceren Erdem ve Bilge Kalfa’nın küratörlüğündeki Yerebasan sergisi sanatseverlerle buluşacak. 23 Kasım’a kadar devam edecek sergi, toprağın duyusal, döngüsel ve ekolojik zekâsını Türkiye’den örneklerle keşfedecek.

Yerebasan, adını toprağa basan, onunla uyum içinde var olan bir mimari anlayıştan alıyor. Sergi, toprağı yalnızca fiziksel bir malzeme değil, medeniyetlerin, ekosistemlerin ve sürdürülebilir yaşamın temel taşı olarak ele alıyor. Ziyaretçiler, toprağın kokusunu, dokusunu ve sesini hissedebilecekleri, sanat eserleri ve mimari projelerle çevrili bir alana davet ediliyor. Küratörler Ceren Erdem ve Bilge Kalfa, insanın doğayla ilişkisini yeniden düşünmeye çağırırken, toprağın derinliklerinde saklı bilgiyi mimarlığın geleceğine taşımayı hedefliyor.

Operadan türküye, tiyatrodan caza AKM’de sanat dolu bir hafta

Atatürk Kültür Merkezi (AKM), 5-11 Mayıs haftasında zengin ve çeşitli etkinlik programıyla sanatseverleri ağırlamaya hazırlanıyor. Hafta, 6 Mayıs’ta Sazımız Sözümüz Türküler konseriyle başlıyor. (20.00).

7 Mayıs’ta ise Giuseppe Verdi’nin başyapıtı La Traviata, İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından Türk Telekom Opera Salonu’nda sahnelenecek (20.00). Aynı gün, Hicazkar Makamında Köçekçeler ve Solo Eserler Konseri’nde, Muallim İsmail Hakkı Bey’in eserlerini AKM Tiyatro Salonu’nda sunulacak (20.00).

8 Mayıs’ta TRT İstanbul Radyosu Caz Orkestrası, Cem Tuncer yönetiminde cazın enerjik tınılarını AKM Tiyatro Salonu’na taşıyacak (20.30).

Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi altı yaşında

Türkiye İş Bankası’nın Ulus’taki tarihi binasında 2 Mayıs 2019’da kapılarını açan İktisadi Bağımsızlık Müzesi, altıncı yılını geride bıraktı. İtalyan mimar Giulio Mongeri tarafından 1929’da inşa edilen ve Nisan 2025’te UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne giren bina, 600 bine yakın ziyaretçiyi ağırladı. Müze, ücretsiz rehberli turlar ve öğrenci atölyeleriyle tarih ve sanat meraklılarının uğrak noktası olmaya devam ediyor.

Müzenin kalıcı sergisi “İktisadi Bağımsızlık”, Milli Mücadele’den tam bağımsızlığa uzanan süreci belge, fotoğraf ve objelerle anlatıyor. Atatürk’ün 1929’daki ziyaretinde fotoğrafının çekildiği Mavi Salon, Celal Bayar’ın makam odası ve Yönetim Kurulu’nun toplandığı Büyük Toplantı Salonu, birinci katta tarihi dokusuyla ziyaretçileri karşılıyor. İkinci kattaki “İstikbalinizin Emniyeti-Türkiye’nin Bankasıyla Bir Asır” sergisi, İş Bankası’nın Cumhuriyet’in kalkınma mücadelesindeki katkılarını gözler önüne seriyor. Üçüncü kattaki Ankara Sanat Galerisi’nde ise “İstanbul’un Resmi” sergisi, İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu’ndan eserlerle sanatseverleri bekliyor.

Justin Timberlake yeniden İstanbul’a geliyor

Justin Timberlake, beş yıl aradan sonra İstanbul’a geri dönüyor! Konser, 2025 dünya turnesi kapsamında 30 Temmuz’da İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Stadyumu’nda, Stagepass organizasyonu ve Biletinial iş birliğiyle gerçekleştirilecek.

10 Grammy, 4 Emmy, Billboard Müzik Ödülleri, Brit Ödülleri ve MTV Müzik Ödülleri gibi sayısız uluslararası başarıya sahip olan Justin Timberlake konserinde hayranları, sanatçının Cry Me a River, SexyBack ve Mirrors gibi efsaneleşmiş hitlerinin yanı sıra, 2024’te yayınlanan altıncı stüdyo albümü Everything I Thought It Was’tan “Selfish”, “No Angels” ve diğer yeni parçaları canlı dinleme fırsatı bulacak.

Japon Robatayaki Mutfağı Roka ile Bodrum’da

Japon robatayaki mutfağının öncülerinden Roka, rotasını Bodrum’a çevirdi. Mandarin Oriental’deki iki farklı alanda hizmet verecek olan Roka Bodrum, 21 Mayıs’ta kapılarını açacak.

Roka Bodrum, 130 kişilik kapasitesiyle misafirlerine iki farklı atmosfer sunacak. Akşam saatlerinde 18:30-23:30 arasında hizmet veren Roka Restaurant, DJ performansları eşliğinde, açık hava robata ızgarasında hazırlanan lezzetleriyle gastronomi meraklılarını bekleyecek. Gündüzleri ise 12:00-17:30 saatleri arasında Roka by the Beach’te imza kokteyller, hafif atıştırmalıklardan oluşan menü seçenekleri sunulacak.