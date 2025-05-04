Operadan türküye, tiyatrodan caza AKM’de sanat dolu bir hafta

Atatürk Kültür Merkezi (AKM), 5-11 Mayıs haftasında zengin ve çeşitli etkinlik programıyla sanatseverleri ağırlamaya hazırlanıyor. Hafta, 6 Mayıs’ta Sazımız Sözümüz Türküler konseriyle başlıyor. (20.00).

7 Mayıs’ta ise Giuseppe Verdi’nin başyapıtı La Traviata, İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından Türk Telekom Opera Salonu’nda sahnelenecek (20.00). Aynı gün, Hicazkar Makamında Köçekçeler ve Solo Eserler Konseri’nde, Muallim İsmail Hakkı Bey’in eserlerini AKM Tiyatro Salonu’nda sunulacak (20.00).

8 Mayıs’ta TRT İstanbul Radyosu Caz Orkestrası, Cem Tuncer yönetiminde cazın enerjik tınılarını AKM Tiyatro Salonu’na taşıyacak (20.30).

9 Mayıs’ta ise İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası DenizBank Konserleri’nde Reinhold Glière’in Korno Konçertosu ve Mozart’ın “Prag” Senfonisi’ni Türk Telekom Opera Salonu’nda seslendirilecek (20.00).

10 Mayıs sabahı Türk Telekom Prime Kahve Konserleri: Arp’ın Nefesi, arp sanatçısı Çağatay Akyol ve ney sanatçısı Bilgin Canaz’ın mistik performansıyla Türk Telekom Opera Salonu Fuaye’de izleyiciyle buluşacak (11.00). Aynı akşam, 16. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali’nin açılışı, Nayden Todorov yönetimindeki Gala Konser ile Türk Telekom Opera Salonu’nda gerçekleşecek (20.00).

11 Mayıs’ta AKM Pazar Resitalleri: Dünya ve Cazın Mistik Tuşeleri, piyanist İlyas Mirzaev ve ney ustası Ercan Irmak’ın doğaçlama ve klasik dokunuşlarla zenginleştirdiği performansıyla AKM Tiyatro Salonu’nda sanatseverleri bekliyor (20.00).

Hicazkar Makamında Köçekçeler ve Solo Eserler Konseri yorumcuları

Tiyatronun büyüsü

Tiyatro sahnesi de hafta boyunca hareketli. 10 Mayıs’ta Sonbaharda Son Güller, Özen Yula’nın yazıp yönettiği, 1980’ler Gaziantep’inde geçen nostaljik ve dramatik hikayesiyle AKM Tiyatro Salonu’nda sahnelenecek (15.00 ve 20.00).

11 Mayıs’ta ise Peter Shaffer’ın Amadeus’u, Işıl Kasapoğlu rejisiyle, Selçuk Yöntem ve Tansu Biçer’in başrollerinde Mozart ile Salieri’nin çekişmesini Türk Telekom Opera Salonu’nda canlandıracak (15.30). Aynı gün, Kerem Alışık ve Evrim Alasya’nın Türk edebiyatının büyük şairlerinin aşk hikayelerini sahneye taşıdığı Aşk Biter mi? Türk Telekom Opera Salonu’nda izleyiciyle buluşacak (20.30). Çocuklar içinse Masal Yolu, Gökçe Kurt Elitez’in uyarlayıp yönettiği interaktif oyunuyla AKM Tiyatro Salonu Fuaye’de masalsı bir yolculuk sunacak (11.00 ve 13.00).

Saklı Kalanlar

AKM Çok Amaçlı Salon, 9 Mayıs’a kadar Saklı Kalanlar Sergisi’ne ev sahipliği yapıyor. Asitane Vakfı tarafından hazırlanan sergi, Kahramanmaraş Afşin’de bir kerpiç evin duvarlarında saklanmış 40 kitabın hikâyesini anlatıyor.