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Kandilli Rasathanesi duyurdu! İstanbul yine sallandı

İstanbul Silivri açıklarında saat 16.17'de 3.4 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Depremin derinliği ise 13.1 kilometre olarak kaydedildi.

Haber Merkezi
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Kandilli Rasathanesi duyurdu! İstanbul yine sallandı
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Kandilli Rasathanesi, İstanbul Silivri açıklarında saat 16.17 civarında 3.4 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiğini duyurdu.

Kandilli Rasathanesi, merkez üssü çevresinde hissedilen sarsıntının derinliğini ise 13.1 kilometre olarak açıkladı.

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