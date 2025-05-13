Kandilli Rasathanesi duyurdu! İstanbul yine sallandı
İstanbul Silivri açıklarında saat 16.17'de 3.4 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Depremin derinliği ise 13.1 kilometre olarak kaydedildi.
Kandilli Rasathanesi, İstanbul Silivri açıklarında saat 16.17 civarında 3.4 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiğini duyurdu.
Kandilli Rasathanesi, merkez üssü çevresinde hissedilen sarsıntının derinliğini ise 13.1 kilometre olarak açıkladı.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) May 13, 2025
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) https://t.co/34l2bmEpZ1
13.05.2025, 16:17:08 TSİ
Büyüklük: 3.4
Derinlik: 13.1 km#Kandilli