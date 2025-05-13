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Beyaz Saray: ABD, Suudi Arabistan ile tarihteki en büyük silah satış anlaşmasını imzaladı

Beyaz Saray duyurdu. ABD ile Suudi Arabistan arasında, değeri 142 milyar dolar olan "tarihteki en büyük silah satış anlaşması" imzalandı.

Haber Merkezi
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Beyaz Saray: ABD, Suudi Arabistan ile tarihteki en büyük silah satış anlaşmasını imzaladı
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Beyaz Saray, ABD ile Suudi Arabistan arasında 142 milyar dolarlık tarihin en büyük silah satış anlaşmasının imzalandığını duyurdu. Anlaşma, Suudi Arabistan’ın savunma kapasitesini artırırken, ABD ekonomisine büyük katkı sağlayacak. 

Trump ve Prens Selman imzaları attı

ABD Başkanı Donald Trump ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, stratejik ekonomik ortaklık anlaşması imzaladı.

En büyük savunma anlaşması ve dev yatırım

Beyaz Saray'ın yaptığı açıklamaya göre, Suudi Arabistan ABD ile olan 142 milyar dolar civarındaki en büyük savunma anlaşması da dahil olmak üzere ABD'ye 600 milyar dolar yatırım yapmaya hazırlanıyor.

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