İsrailli bakandan İran halkına tehdit: Yakın zamanda bedelini ödeyecekler

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran’ın İsrail’e yönelik saldırılarında sivilleri hedef aldığını öne sürerek, bunun bedelini yakın zamanda Tahran sakinlerinin ödeyeceğini söyledi.

Katz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran lideri Ali Hamaney’i de hedef aldı ve Tahran yönetiminin saldırılara verdiği karşılıkta sivilleri doğrudan hedef aldığını iddia etti.

"Tahran sakinleri bunun bedelini ödeyecek"

İranlıları tehdit eden Katz, "Tahran sakinleri bunun bedelini ödeyecek, hem de yakında" ifadesini kullandı.

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı. İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 21 kişinin öldüğü, 400'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.