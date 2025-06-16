Reuters: Trump, İsrail’in Hamaney’i öldürme planına onay vermedi

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail’in İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’i hedef alma planına onay vermedi.

Reuters haber ajansının haberine göre, ABD’li üst düzey iki yetkili, İsrail’in İran’a yönelik son büyük saldırısının ardından, Hamaney’i öldürme yönünde bir fırsat yakaladığını ancak Trump yönetiminin bu plana karşı çıktığını belirtti.

Konuyla ilgili konuşan bir üst düzey ABD yetkilisi, “İranlılar şu ana kadar bir Amerikalıyı öldürmedi. Bu gerçekleşene kadar İran’ın siyasi liderliğini hedef almak gibi bir şeyi konuşmayız bile” dedi.

Netanyahu: Yorum yapmam, ama ne gerekiyorsa yaparız

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Fox News kanalında katıldığı programda, Reuters’ın haberine dair yorum yapmaktan kaçındı ancak “Biz ne gerekiyorsa yaparız. ABD’nin de neyin kendi çıkarına olduğunu bildiğini düşünüyorum” diyerek dolaylı bir mesaj verdi.

Netanyahu, ABD’ye ait sığınak delici bombaların talep edilip edilmediği yönündeki soruya da yanıt vermedi.

Trump: Barışı sağlayacak kişi benim

Trump sosyal medyada yaptığı açıklamada, İsrail ve İran arasında barışa ulaşılacağını ileri sürdü. “İsrail ve İran arasında da yakında BARIŞ sağlanacak” diyen Trump, bu süreçte çok sayıda görüşme ve toplantının sürdüğünü söyledi. Açıklamasını, “Ortadoğu’yu yeniden büyük yapacağız” ifadeleriyle tamamladı.

Trump ayrıca, Ukrayna-Rusya ve İsrail-Hamas savaşlarında ateşkes sağlanmasına yardımcı olduklarını öne sürdü. Her iki çatışmanın da halen sürdüğü biliniyor.