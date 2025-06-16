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İran, Mossad için casusluk yaptığı iddia edilen bir kişiyi idam etti

İran'da, İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad'a çalışmakla suçlanan bir kişinin idam edildiği bildirildi.

Haber Merkezi
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İran, Mossad için casusluk yaptığı iddia edilen bir kişiyi idam etti
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İran basınında yer alan haberde, İsmail Fikri adlı bir İranlının "Mossad adına casuslukta bulunmaktan dolayı suçlu bulunduğu" belirtildi.

Mossad ajanlarıyla irtibatta olduğu suçlaması yöneltilen Fikri'nin Aralık 2024'te gözaltına alındığı ve bu sabah idam edildiği kaydedildi.

İran'da son haftalarda İsrail'e casusluk yapmakla suçlanan 2 kişi daha idam edilmişti.

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