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ABD Başkanı Trump: Ülkelerin bazen yeterince savaşmaları gerekebiliyor

ABD Başkanı Donald Trump, İran ve İsrail arasında ateşkes için umutlu olduğunu fakat bazen ülkelerin önce yeterince savaşmaları gerekebildiğini söyledi.

Haber Merkezi
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ABD Başkanı Trump: Ülkelerin bazen yeterince savaşmaları gerekebiliyor
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ABD Başkanı Donald Trump, Kanada’daki G7 zirvesi için yola çıkmadan önce Beyaz Saray’da gazetecilere kısa açıklamalarda bulundu.

İran ve İsrail’e ilişkin değerlendirmesi sorulan Trump, "Bir anlaşma olacağını umuyorum. Bence artık bir anlaşma yapılmasının zamanı geldi. Ne olacağını göreceğiz ancak bazen yeterince savaşmaları gerekiyor. Bakalım ne olacak. Bana sorarsanız, bir anlaşma olma ihtimali yüksek" diye konuştu.

Trump, bir gazetecinin "İsrail’den İran’a yönelik saldırılarına ara vermesini istediniz mi?" şeklindeki sorusuna ise "Bunu söylemek istemem" diye cevap verdi.

ABD Başkanı Trump, ABD’nin İsrail’i savunmasında desteklemeye devam edeceğini de ifade etti.
Trump, daha önce kendisine ait sosyal paylaşım platformu Truth Social’dan yaptığı açıklamada İsrail ve İran arasında çok yakında barış olacağını ileri sürmüştü.

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