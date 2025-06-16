Japonya'da zehirlenme vakaları sonrası kapatma emrine uymayan restoran sahiplerine gözaltı!

Kyodo News'in haberine göre, Osaka eyaletinin Kawachinagano bölgesindeki geleneksel ev yemekleri restoranından şubat başında yemek yiyen 33 kişi, kusma ve ishal gibi belirtiler nedeniyle hastaneye başvurdu.

Yapılan sağlık tetkiklerinde, hastaların bazılarında gıda zehirlenmesiyle ilişkili olan norovirüs saptanması üzerine eskiden Michelin yıldızı sahibi olan işletme, 15 Şubat'ta 2 günlüğüne faaliyetten men edildi.

22-24 Şubat'ta yemek yedikten sonra rahatsızlanan 23 kişinin bazılarında da norovirüs tespit edilmesi üzerine, işletme 2 Mart'ta mühürlendi.

İşletme sahibi gözaltına alındı

İncelemeler sonucunda, işletmenin kapatma emrine uymadığı 15-17 Şubat'ta satış yapmaya devam ettiği iddiaları üzerine, 69 yaşındaki işletme sahibi ve restoranı beraber işlettiği aile üyeleri gözaltına alındı.

Norovirüs, mide ve bağırsak enfeksiyonuna neden olan bulaşıcı bir virüs olarak tanımlanıyor. Özellikle kış aylarında kapalı alanlarda daha fazla zaman geçirildiği için salgına dönüşebilen virüs, her mevsimde de görülebiliyor.

Michelin yıldızı, 1926'dan bu yana restoranlara verilen prestijli ödüllerin başında geliyor.