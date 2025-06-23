İran’da MOSSAD’a casusluk yapmakla suçlanan kişi idam edildi

İran, İsrail ulusal istihbarat teşkilatı MOSSAD adına casusluk yaptığı suçlamasıyla yargılanan Muhammed Emin Mehdavi Şayeste’yi idam etti.

Ulusal güvenliğe zarar vermekle suçlanıyordu

İran basınında yer alan haberlerde "MOSSAD adına casusluk yapmak" ve "ulusal güvenliğe zarar vermek" suçlamalarıyla tutuklanan Muhammed Emin Mehdavi Şayeste hakkındaki idam kararı, Yargıtay tarafından onandı. Kararın ardından Mehdavi bu sabah idam edildi.

Gizli bilgileri siber ağdaki diğer üyelerle paylaştığı belirtiliyor

Haberde, Şayeste’nin tutuklanmadan önce MOSSAD subaylarının talimatıyla sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden İran Silahlı Kuvvetleri personeline yönelik psikolojik ve medya operasyonları yürüttüğü belirtildi. Şüphelinin ayrıca güvenli iletişim, gizlilik ve anonimlik gibi konularda eğitim aldığı ve bu bilgileri siber ağdaki diğer üyelerle paylaştığı kaydedildi.

MOSSAD ile görüştüğü tespit edildi

Öte yandan, Şayeste’nin eğitim ve koordinasyon için komşu ülkelerden birine giderek burada göçmenlik şirketi görünümü altında faaliyet gösterdiği ve bu ülkede MOSSAD'a bağlı iki subayla birden fazla kez görüşerek sanal ortamda yürütülen operasyonları yönettiği ifade edildi.