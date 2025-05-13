Trump'ın hedefi Avrupa olabilir!

Pantheon Macroeconomics'ten Claus Vistesen ve Melanie Debono'ya göre Çin ile ilişkilerin düzelmesinin ardından Başkan Trump'ın öfkesi Avrupa'ya yönelebilir.

Trump, daha önce Çin'den ithal edilen mallara uygulanacağını duyurduğu gümrük vergilerinin en yüksek oranını 90 gün süreyle erteledi ve ateşkesi “tamamen sıfırlama” olarak nitelendirdi.

Debono ve Vistesen, bunun dünya ekonomisi için iyi bir haber olduğunu ve AB'nin bu yıl teknik bir resesyondan kaçınması anlamına geleceğini söyledi. Yine de bu 90 günün ardından Washington ve Pekin arasında bir ticaret savaşının yeniden alevlenebileceğini belirtti.

Dahası, “Beyaz Saray'ın Çin konusunda inandırıcılığı zedeleyen bir geri adım atmasını telafi etmeye çalışmasıyla AB ve ABD arasında daha yıkıcı bir çatışma riski artıyor” dedi.

Trump, yaptığı açıklamada AB'nin ticarette Çin'den “daha çirkin” olduğunu söyledi ve Brüksel'in “çok daha aşağılara ineceği” sözünü verdi.