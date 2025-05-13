Küresel bankalar Çin tahminlerini gözden geçiriyor

Morgan Stanley şirketlerin düşük gümrük vergilerinden faydalanmak için ihracatı hızlandırmaya çalışabileceği beklentisiyle yakın vadeli çeyrek dönem Çin GSYH tahminlerini yükseltti.

Morgan Stanley analistleri, "Tarifeler yüksek kalmaya devam ederken, askıya alma penceresi önden yüklemeli sevkiyatlara ve üretime yol açabilir" dedi.

Bankanın baş Çin ekonomisti Robin Xing ve diğer analistler, Çin'in ikinci çeyrek GSYH'sinin mevcut tahmin olan yüzde 4,5'ten daha yüksek gelebileceğini yazdı.

Ayrıca, Xing ve ekibi üçüncü çeyrek büyümesinin geçici bir esneklik göstermesini bekliyor ve yüzde 4'ün üzerinde olacağını tahmin ediyor. Daha önce Morgan Stanley, büyümenin yüzde 4 civarına yumuşayabileceğini söylemişti.

Büyümede yukarı yönlü potansiyel görülüyor

ANZ Bank, yüzde 4,8 olan büyüme tahminini nisanda yüzde 4,2'ye revize etmesinin ardından, Çin'in GSYH'sinin bu yıl yüzde 4,2'den daha yüksek gerçekleşme potansiyeli gördüğünü açıkladı.

Benzer şekilde Natixis, daha proaktif teşvikler ve gümrük tarifelerinde daha fazla indirim olması halinde ülkenin GSYH büyümesini bu yıl baz senaryosu olan yüzde 4,2'den yüzde 4,5'e yükseltti. Natixis Nisan ayı başında Çin GSYH tahminini yüzde 4,7'den yüzde 4,2'ye düşürmüştü.

Nomura, ticaret görüşmelerinin ardından yayınladığı bir notta, Çin hisse senetlerini "taktiksel Overweight "e yükselttiğini ve bazı fonları Hindistan'daki pozisyonlarından Çin'e yönlendirdiğini belirtti.

Endekste yükseliş öngörülüyor

Citi, Hang Seng Endeksi için hedefini yıl sonuna kadar yüzde 2 artırarak 25.000'e yükseltti ve 2026'nın ilk yarısında 26.000'e ulaşmasını bekliyor.

Yine de Citi'nin Çin hisse senedi stratejisti Pierre Lau, tarife belirsizliklerinden kaçınan yerel oyunları tercih ettiğini söyledi. Tüketici sektörünü nötrden aşırı ağırlığa yükseltti. Lau ayrıca ülkenin internet ve teknoloji sektörünün umut verici olduğunu vurguladı.

İletişim hizmetleri ve bazı ihtiyari tüketici sektörlerinde fırsatlar gören Maybank'ın baş yatırım yetkilisi Eddy Loh, "Piyasa değerlemesinin iddiasız kalmasıyla Çin hisse senetlerinde cazip risk ödülü görüyoruz" dedi.