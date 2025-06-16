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İran'dan İsrail'e atılan füze, ABD Büyükelçiliği'ne ait bir binada hasara neden oldu

İran'dan atılan bir füzenin İsrail'de ABD Büyükelçiliği'ne bağlı Tel Aviv'deki bir şubede hafif hasara neden olduğu açıklandı.

Haber Merkezi
AA
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İran'dan İsrail'e atılan füze, ABD Büyükelçiliği'ne ait bir binada hasara neden oldu
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İran'dan atılan füze, ABD Büyükelçiliği'ne ait bir şubede hafif hasara sebep oldu.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, X hesabından yaptığı açıklamada "ABD Büyükelçiliğimiz ve İsrail'deki Konsolosluğumuz, yerinde barınma emri yürürlükte olduğu için bugün resmi olarak kapalı kalacaktır" ifadelerini kullandı.

Düşen İran füzesinin yarattığı sarsıntı sebebiyle Tel Aviv'deki bir elçilik şubesinde hafif çaplı hasar meydana geldiğini aktaran Büyükelçi Huckabee, elçilik personelinden herhangi bir yaralanma olmadığını belirtti.

İran'dan 70'ten fazla füze fırlatıldı

Hackabee paylaşımında yaklaşık 700 bin Amerikalının İsrail'de yaşadığını da açıkladı.

İsrail devlet televizyonu KAN, Tel Aviv, Hayfa ve güney bölgelere bu sabah İran'dan 70'ten fazla füze fırlatıldığını duyurdu.

İsrail'in Haaretz gazetesine göre de saldırı sonucunda 8 İsrailli hayatını kaybetti, 1 kişi kayboldu ve en az 92 kişi yaralandı.

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