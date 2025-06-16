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ABD'nin West Virginia eyaletinde sel felaketi: 5 kişi yaşamını yitirdi

ABD'nin West Virginia eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde 5 kişi yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi
AA
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ABD'nin West Virginia eyaletinde sel felaketi: 5 kişi yaşamını yitirdi
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New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre, eyaletin çeşitli bölgelerinde hafta sonu şiddetli rüzgar ve yağış etkili oldu.

Sel felaketinde 5 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi ise kayıp

West Virginia Valisi Patrick Morrisey, yaptığı açıklamada, sel felaketinde 5 kişinin yaşamını yitirdiğini, 3 kişinin kaybolduğunu belirtti.

Morrisey, bazı binaların sel sebebiyle çöktüğü bilgisini verdi.

Yetkililer, kayıp kişileri arama çalışmalarının dron, arama kurtarma köpekleri ve acil müdahale ekiplerinin desteğiyle sürdüğünü bildirdi.

Ulusal Hava Durumu Servisinden (NWS) yapılan açıklamada, ani su baskınları konusunda dikkatli olunması uyarısı yapılarak, selden etkilenen bölgelerde acil durum ilan edildiği belirtildi.

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