Ormanlara giriş 5 ay yasaklandı! Piknik ve havai fişeğe sıkı denetim getirildi

Büyük orman yangınlarıyla mücadele eden Denizli'de sert tedbirler ve yasaklar devreye alındı.

Ormanlık alanlara girişler 5 ay yasaklandı

Denizli Orman Bölge Müdürlüğü, yangın riskine karşı ormanlık alanlara girişleri 5 ay yasakladı. Piknik alanında ateş, havai fişek ve dilek feneri kullanımına izin verilmeyecek.

Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu toplandı

Denizli Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyon Toplantısı"nın Vali Ömer Faruk Coşkun başkanlığında yapıldığı belirtildi.

Ormanlık alanlar için sert tedbirler uygulacak

Toplantıda, orman yangınlarıyla mücadelede ilgili kurumların sorumluluklarının belirlendiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İl genelinde 1 Haziran-31 Ekim 2025 tarihleri arasında ormana giriş yasaklanmıştır. Piknik alanlarında 20.00 ile 06.00 saatleri arasında ateş yakılamayacak. Aynı dönemde ormanlık alana 500 metre mesafede havai fişek atılması, dilek feneri adı altında satılan havada uzun mesafeler uçabilen ve düştüğü yeri yakma özelliğine sahip maddelerin kullanımına da izin verilmeyecek. Ayrıca başta ormanlık alanların civarı olmak üzere anız veya bitki örtüsü yakılması da kesinlikle yasaklanmıştır."