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Bayram bitti acemi kasaplar bitmedi: 207 kişi hastaneye koştu

İstanbul'da bayramın üçüncü günü toplam 244 kişi hastanelere başvurdu. İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, "Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde İstanbul'da trafik kazaları nedeniyle 37, kurban kesimine bağlı kazalar nedeniyle 207 vatandaşımız hastanelerimize başvurmuştur. Tüm yaralılara acil şifalar diliyor, dikkatli ve tedbirli olmayı tekrar hatırlatıyoruz" dedi.

Haber Merkezi
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Bayram bitti acemi kasaplar bitmedi: 207 kişi hastaneye koştu
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İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde trafik kazaları nedeniyle 37, kurban kesimi sırasında yaşanan kazalar sonucu ise 207 kişinin hastanelere başvurduğunu bildirdi.

Güner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde İstanbul'da trafik kazaları nedeniyle 37, kurban kesimine bağlı kazalar nedeniyle 207 vatandaşımız hastanelerimize başvurmuştur. Tüm yaralılara acil şifalar diliyor, dikkatli ve tedbirli olmayı tekrar hatırlatıyoruz." ifadelerini kullandı.

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