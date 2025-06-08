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Fidan, Mısırlı ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla görüştü: Gündem Gazze

Dışişleri Bakanı Fidan, Mısırlı ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla Gazze'deki son durumu görüştü.

Haber Merkezi
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Fidan, Mısırlı ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla görüştü: Gündem Gazze
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla Gazze'deki son durumu ve ateşkes sağlanmasına yönelik çabaları ele aldı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ve Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile telefon görüşmeleri yaptı.

Görüşmelerde, Gazze'deki son durum ve ateşkes sağlanmasına yönelik çabalar ele alındı.

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