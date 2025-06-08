Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüştü.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile Pakistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) June 8, 2025
Görüşmede Türkiye ile Pakistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Pakistan arasındaki kadim…
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Pakistan arasındaki kadim dostluk ve güçlü dayanışmanın atılan adımlarla perçinlendiğini ifade etti.
Erdoğan, görüşmede Pakistan Başbakanı Şerif’in Kurban Bayramı’nı da kutladı.