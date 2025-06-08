  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüştü
Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile telefonda görüştü.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüştü
Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüştü.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile Pakistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Pakistan arasındaki kadim dostluk ve güçlü dayanışmanın atılan adımlarla perçinlendiğini ifade etti.

Erdoğan, görüşmede Pakistan Başbakanı Şerif’in Kurban Bayramı’nı da kutladı.

İmralı'ya bayram ziyareti: Teröristbaşı Öcalan'ın yeğenleri adaya gittiİmralı'ya bayram ziyareti: Teröristbaşı Öcalan'ın yeğenleri adaya gittiGündem
Bahçeli'den Özel'e Ferdi Zeyrek için geçmiş olsun telefonuBahçeli'den Özel'e "Ferdi Zeyrek" telefonuGündem
Gündem
Fidan, Mısırlı ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla görüştü: Gündem Gazze
Fidan, Mısırlı ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla görüştü: Gündem Gazze
Diyarbakır'da 4 kişinin öldüğü yangın faciası: 5 şüpheli adliyeye sevk edildi
Diyarbakır'da 4 kişinin öldüğü yangın faciası: 5 şüpheli adliyeye sevk edildi
İmralı'ya bayram ziyareti: Teröristbaşı Öcalan'ın yeğenleri adaya gitti
Teröristbaşı Öcalan'ın yeğenleri İmralı'ya gitti
Denizli'de çıkan orman yangını söndürüldü
Denizli'de çıkan orman yangını söndürüldü
Bahçeli'den Özel'e Ferdi Zeyrek için geçmiş olsun telefonu
Bahçeli'den Özel'e Ferdi Zeyrek için geçmiş olsun telefonu
Bakan Tunç'tan Ferdi Zeyrek’in yaralanmasına ilişkin açıklama: 2 kişinin ifadesi alındı
Bakan Tunç açıkladı: Ferdi Zeyrek'le ilgili soruşturmada 2 kişinin ifadesi alındı