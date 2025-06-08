Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüştü.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile Pakistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Görüşmede Türkiye ile Pakistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Pakistan arasındaki kadim… — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) June 8, 2025

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Pakistan arasındaki kadim dostluk ve güçlü dayanışmanın atılan adımlarla perçinlendiğini ifade etti.

Erdoğan, görüşmede Pakistan Başbakanı Şerif’in Kurban Bayramı’nı da kutladı.