İmralı'ya bayram ziyareti: Teröristbaşı Öcalan'ın yeğenleri adaya gitti

Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın yeğenleri Kurban Bayramı dolasıyla İmralı Adası'na gitti.

Teröristbaşı Öcalan'ın yeğeni DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı vesilesiyle Öcalan ile ailesi olarak bir görüşme gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Kurban Bayramı vesilesiyle Sayın Abdullah Öcalan ile ailesi olarak bir görüşme gerçekleştirdik. Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı ile başlayan sürecin yeni bir siyaset, yeni bir örgütlenme ve yeni bir anlam inşasının kapısını açacağına olan inancımız perçinlemiştir.



Önemli ve… — Ömer ÖCALAN (@omerrocalan) June 8, 2025

Ömer Öcalan paylaşımında "Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı ile başlayan sürecin yeni bir siyaset, yeni bir örgütlenme ve yeni bir anlam inşasının kapısını açacağına olan inancımız perçinlemiştir" ifadesine yer verdi.