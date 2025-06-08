  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İmralı'ya bayram ziyareti: Teröristbaşı Öcalan'ın yeğenleri adaya gitti
Takip Et

İmralı'ya bayram ziyareti: Teröristbaşı Öcalan'ın yeğenleri adaya gitti

Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın yeğenleri Kurban Bayramı dolasıyla İmralı Adası'na gitti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İmralı'ya bayram ziyareti: Teröristbaşı Öcalan'ın yeğenleri adaya gitti
Takip Et

Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın yeğenleri Kurban Bayramı dolasıyla İmralı Adası'na gitti.

Teröristbaşı Öcalan'ın yeğeni DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı vesilesiyle Öcalan ile ailesi olarak bir görüşme gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Ömer Öcalan paylaşımında "Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı ile başlayan sürecin yeni bir siyaset, yeni bir örgütlenme ve yeni bir anlam inşasının kapısını açacağına olan inancımız perçinlemiştir" ifadesine yer verdi.

Bakan Tunç'tan Ferdi Zeyrek’in yaralanmasına ilişkin açıklama: 2 kişinin ifadesi alındıBakan Tunç'tan Ferdi Zeyrek’in yaralanmasına ilişkin açıklama: 2 kişinin ifadesi alındıGündem
Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüştü
Fidan, Mısırlı ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla görüştü: Gündem Gazze
Fidan, Mısırlı ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla görüştü: Gündem Gazze
Diyarbakır'da 4 kişinin öldüğü yangın faciası: 5 şüpheli adliyeye sevk edildi
Diyarbakır'da 4 kişinin öldüğü yangın faciası: 5 şüpheli adliyeye sevk edildi
Denizli'de çıkan orman yangını söndürüldü
Denizli'de çıkan orman yangını söndürüldü
Bahçeli'den Özel'e Ferdi Zeyrek için geçmiş olsun telefonu
Bahçeli'den Özel'e Ferdi Zeyrek için geçmiş olsun telefonu
Bakan Tunç'tan Ferdi Zeyrek’in yaralanmasına ilişkin açıklama: 2 kişinin ifadesi alındı
Bakan Tunç açıkladı: Ferdi Zeyrek'le ilgili soruşturmada 2 kişinin ifadesi alındı