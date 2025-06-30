Hakan Güldağ ve Ali Ağaoğlu değerlendirdi: Dolar endeksi kritik seviyeye geliyor!

Şans Sohbetleri'nde Ali Ağaoğlu ve Hakan Güldağ, ABD Başkanı Trump'ın gümrük oranı ve vergi paketi hamlesinin dolar endeksi ve pariteye etkisini ele aldı.

Güldağ: İsrail-İran ateşkesinden sonra gözler Trump'ın gümrük oranları ve ABD'nin bütçesine 2 trilyon dolar maliyet getirmesi beklenen vergi indirimi paketinde. Nasıl etkiler piyasayı?

Ağaoğlu: 'Beautiful Big Bill' diye bir isim de taktı bu vergi paketine. Paketin Amerikan Kongresi'nden biraz tırpanlansa da geçeceğini tahmin ediyorum. Amerikan 10 yıllık tahvilleri de zaten büyük bir risk olacağını fiyatlamıyor. 10 yıllıklarda 4.55 seviyesi kritikti. Geçtik ama sonra hem 50 hem 200 günlük hareketli ortalamaların altına indi. Getirilerin 4’lere doğru düşmesini bekliyorum.

Güldağ: Fed faiz indirecek mi?

Ağaoğlu: İndirecek. ABD şu anda enflasyona kıyasla ciddi bir faiz ödüyor. 4,5 Fed'in oranı, 3.25 enflasyon. Yüzde 30'a yakın bir reel faizden bahsediyoruz. Çekirdek enflasyona baktığınız zaman 2,3. Yüzde 80'e yakın reel faiz var oransal olarak. Sırf bu yüzden bir indirim bekliyorum.

İkincisi, 2026'da ABD'de ara seçim var. Powell pek direnemez, kendisini değiştiremeseler bile. Eylül ve aralıkta iki faiz indirimi yapar. Piyasaların da gönlü olsun diye...

Güldağ: Dolara etkisi ne olur?

Ağaoğlu: Düşer. Dolar endeksi içinde 6 para birimi var. Ağırlık Euro'da. Euro 1.17'nin üzerinde. Dolar endeksinde 97.80'in altında bir kapanış kritik. Teknik olarak 95'e götürüyor. 95 olduğunda, Euro 1.20, Pound da 1.39-1.40'a yakın seviyeye taşınır.

Güldağ: Türkiye ihracatının lehine. Hedge seviyesi ne olmalı?

Ağaoğlu: 1.1750 seviyesi...

Güldağ: Euro/dolar paritesinde 0,93'ler beklenirken, şimdi 1,20 hatta üstü konuşuluyor...

Ağaoğlu: ABD Başkan Yardımcısı Vance'in Münih Güvenlik Konferansı'ndaki konuşması dünyayı 180 derece farklı yere getirdi. Euro'da ilk kritik seviye 1,1750. İkinci seviye 1,2050.

Güldağ: Şu sıra Euro'daki değerlenme, ihracatçıya nefes aldırıyor biraz. Parite nereye çıkar?

Ağaoğlu: Eğer 1.1750 hızlı kırılacak olursa, dolar endeksi 95'e giderken, parite 1.22'ye kadar bile gidebiliyor teknik olarak. Öte yandan, ilerideki Euro gelirlerinin bir kısmını dolara dönerek de bekleyebilirler. Çünkü 97,2-95 arasındaki dolar endeksinin aşağı düşeceği yer sınırlanmaya başladı. Düşüş potansiyeli azaltılıyor.

Güldağ: O zaman vade önemli...

Ağaoğlu: Trend, yaklaşık 40 iş günü, yani 2 ay içinde dolar endeksinde 95 seviyesinin görülebileceğini söylüyor. Bu da paritede 1,20, belki zorlarsa 1,22 seviyesi demek. Ancak burada Euro'da long pozisyonlarda olanlar bir miktar kar etme ihtiyacıyla, 1,22 gösterip, 1,2050'den döndürebilirler de. Dikkatli olmak gerekir.

Altında yeni düzeltme beklentisi...

Güldağ: Altın ateşkesten sonra düştü. Neler bekliyoruz o tarafta?

Ağaoğlu: Ben altın-gümüş oranına bakarak yorum yapıyorum. İkisinin arasındaki hareket önemli. Altın, bu süreçte, Kore, Tayvan gibi ülkelerin paralarının kendi ülkelerine dönmeleri gibi, altın gümüşe göre çok farklı bir seyir izledi ve tek başına her şeyden ayrıştı güvenlik olarak. Amerikan 10 yıllıklarından bile ayrıştı. Altın/gümüş paritesi 105'lere kadar çıkmıştı. İkisini bir arada yorumlamanın sebebi şu; 91.5'lara kadar geldi şu anda 105'ten. Gümüş o aradaki farkın bir kısmını kapattı. Savaşla birlikte, özellikle Hürmüz Boğazı'nın kapatılması gündeme geldiğinde altın hızla yükseldi ancak beklenen 3.550 dolar ons fiyatına çıkmadı. Demek ki, ağır bir pozisyonlanma var, Altını rekorunun üstüne çekecek kadar yeterli bir basınç oluşmadı. Şimdi onların düzeltmesi geliyor. O yüzden altın ons fiyatında ilk hedef 3.250, ikinci hedef 3.130- 3.140 seviyesi. Altında yeni zirve görülmediği için bu sene, 3500'ü göremeyen altının bir düzeltme sürecine girdiğini düşünüyorum. Orada 3.150'ye kadar, 3.140'a kadar gidecek, devam edecek bir düzetmeyi bekliyorum. 3.150 seviyesine geldiğinde bir karar vereceğiz, Ondan sonra 2.950 bölgesine bakacağız. İlk aşamada 3150-3140 ihtimalini yüksek görüyorum.