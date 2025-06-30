Serbest bölge istisnası yeniden genişletiliyor

HÜSEYİN GÖKÇE/ANKARA

Serbest bölgelerde vergi istisnasının kapsamı bir yıl sonra yeniden genişletiliyor. Temmuz 2024’te yapılan kanun değişikliği ile serbest bölgelerde faaliyette bulunan mükelleflere tanınan kazanç istisnası ihracat gelirleriyle sınırlandırılırken yurt içine, serbest bölge içine ve serbest bölgeler arasında yapılan satışlardan elde edilen kazançlara tanınan istisna kaldırılmıştı. Meclise ekonomi paketiyle gelen ve önümüzdeki günlerde yasalaştırılacak olan yeni düzenlemeyle birlikte istisna kapsamı yeniden genişletilerek, yalnızca yurt dışına satışlar değil, aynı zamanda aynı serbest bölge içinde veya diğer serbest bölgelere yönelik yapılan satışlardan elde edilen kazançlar da vergi istisnası kapsamına alınıyor.

Yat için mobilya üreten de vergi desteğinden yararlanacak

Yasa teklifinin görüşüldüğü Plan Bütçe Komisyonunda değişikliğe ilişkin bilgi veren Ticaret Bakanlığı Serbest Bölgeler Genel Müdürü Emel Emirlioğlu, yapılan düzenlemeyle özellikle serbest bölgelerdeki kümelenme faaliyetini destekleyeceklerini belirterek, “Örneğin, bizim Antalya serbest bölgemiz var, çok güzel yatların üretildiği ve ihraç edildiği bir bölgemiz. Burada yat üretimine girdi tedarik eden örneğin, mobilyasını üreten, iç teçhizatını üreten pek çok küçük KOBİ niteliğinde üretici firmamız var. Bu firmalarımız gelir ve kurumlar vergisinden yararlanamıyor. Aslında o yatların tamamı ihraç ediliyor. Dolayısıyla biz bu şekilde oradaki KOBİ’lerimizi de desteklemiş olacağız “ dedi. Emirlioğlu, halen 19 serbest bölge bulunduğunu, 515’i yabancı sermayede olmak üzere 2 bin 18 firmanın faaliyet gösterdiğini ve 93 bin kişiye istihdam sağlandığını belirtti. 2024 itibarıyla serbest bölgelerden 12 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Emirlioğlu “Serbest bölgelerde üretim, alım satım, montaj, demontaj, bakım, onarım gibi pek çok faaliyet yapılabiliyor. Mevcut düzenlemeyle sadece üretim faaliyetinde bulunan ve yurt dışına satış yapan firmalar gelir ve kurumlar vergisi istisnasından yararlanabiliyorlar, yeni yapılacak düzenlemeyle serbest bölgeler içinde üretim yapan ve serbest bölgede üretim yapıp yurt dışına ihracat yapmak isteyen üreticilere girdi sağlayan firmalar da gelir ve kurumlar vergisinden istisna olabilecek. Biz bu yapılan düzenlemeyle özellikle serbest bölgelerdeki kümelenme faaliyetini desteklemiş olacağız” dedi.