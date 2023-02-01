Yurtiçinde doyuma ulaşan markalardan sınır ötesi atak

Türkiye’de yeni AVM açılışlarının azalması, yüksek enflasyon ve bunlara eşlik eden gelir erozyonu markaların mağazalaşma iştahını negatif etkiledi. Yurtiçinde doyuma ulaşan şirketler, yurtdışında ataklarını hızlandırdı. Birçok marka, bu yıl yurtdışında, yurtiçinden daha fazla sayıda mağaza açmaya hazırlanıyor. LC Waikiki ve DeFacto 100, Kiğılı 35 ve Orka ise en az 23 yeni satış noktası planlıyor.

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, tüm dünyada etkili olan enflasyonist baskılar ve durgunluğa işaret etti ve Türkiye’nin aynı zamanda imalatçı olmasının önemine dikkat çekerek, “Bu konuda elastikiyetimiz yüksek. Farklı bölgelere farkı ürünleri hızlı imal edip sevk edebilme kabiliyetimiz var. Durgunluk, enflasyonist baskı gibi gelişmeler nedeniyle pazarlar küçülebilir ancak ihtiyaçlar devam ediyor. Burada nasıl konumlandığınız ve nasıl pay aldığınız önemli” ifadelerini kullandı.

Orka, online’da da atak yapacak

Yurtdışında güçlü olan Türk markalarından Orka Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, güçlü oldukları ülkelerin başında gelen İtalya’da yoğunluklarını artırmaya devam edeceklerini söyledi. Orakçıoğlu, “İngiltere, Fransa’da ilerleyeceğiz. Yine çevre ülkelerde etkinliğimizi artıracağız. Bu bölgelerde 12 adet netleşmiş mağaza açılışı söz konusu. Bu yıl yurtdışında toplam 23 yeni mağaza açacağız. İngiltere, Tunus, Moğolistan, Güney Amerika ve Fas ilk kez gireceğimiz bölgeler arasında. 100. yıla yakışacak şekilde büyümemize devam edeceğiz” dedi. Orakçıoğlu, online'ın yurtdışında giderek büyüdüğünü belirterek, "Özellikle İngiltere’de pazar yerleri ile önemli iş birlikleri yapıyoruz” dedi.

Kiğılı 35 yeni mağaza açacak

Yurtdışında atak yapan markalardan biri de erkek giyim markası Kiğılı. Halihazırda 50’den fazla ülkeye ihracat yapan markanın yurtdışında 70’e yakın mağazası bulunuyor. Kiğılı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hilal Suerdem, “Biz marka olarak işlerimizi bu bölgelerde daha fazla büyüteceğiz. Kuzey Afrika da sıcaklığını koruyor. Hedefimizde Mısır da var. Siyasi konjonktürün biraz daha sakinleşmesini bekliyoruz. Bunun yanında Almanya ve İtalya’daki büyüme stratejilerimize de hızlı bir şekilde devam ettireceğiz. Balkanlarda zaten kendi yatırımlarımız var. Orada da büyümeye devam ediyoruz” dedi. Hilal Suerdem’in verdiği bilgilere göre markanın bu yıl 10’u kendi yatırımı olmak üzere toplam 35 mağaza açma hedefi bulunuyor. Suerdem, yurtiçi mağazalaşma stratejileri konusunda ise şu ifadeleri kullandı: “yurtiçinde AVM açılışlarının azalması ile birlikte bizim de yatırımlarımız azaldı. Zaten 65 ilde varız. Dolayısıyla Türkiye’deki yatırımlarımızın yüzde 95’ini tamamladık. Türkiye pazarı doyum noktasına ulaştı” dedi.

BMD üyeleri 5 bin 800 mağazaya ulaştı

BMD’ye üye markaların yurtdışı mağaza sayısı da şirketlerin yurtdışı atakları hakkında önemli ipuçları içeriyor. Dernek verilerine göre 2019’da üyelerin yurtdışında 4 bin 396 adet mağazası bulunuyordu. Bu rakam salgın yılı 2020’de 5 bin 356’ya, 2021’de 5 bin 700’e ve 2022 sonunda ise 5 bin 800’e çıktı. Markaların yurtdışı satış noktası sayısı ise 11 bin 200 civarında. Bu yıl açılacak mağazalar ile birlikte BMD üyelerinin yurtdışındaki mağaza sayısı 6 bini aşacak.

LC Waikiki 9 yeni ülkeye girecek

Yurtdışında en güçlü Türk markası LcWaikiki. Ocak ayı itibari ile Türkiye de dahil olmak üzere 55 ülkede 1.200’ü aşkın mağazaya ulaşan marka, bu yıl 9’u yeni ülkede olmak üzere 100 mağaza daha açacak. Söz konusu büyüklük ile AB’nin de en büyük 6. perakende markası haline gelen Lc Waikiki, bulunduğu ülkelerin 25’inde pazar lideri konumunda bulunuyor. Üstelik marka, 60 milyar TL’ye ulaşan satışlarının yarısını yurtdışından elde ediyor. Lc Waikiki, söz konusu gelir ile Türkiye hazır giyim ihracatının yüzde 10’una yakın kısmını tek başına gerçekleştiriyor. Markanın Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, global arenada yaşanan resesyon endişelerine rağmen büyümelerini sürdüreceklerini ve bu yıl 9’ü yeni pazar olmak üzere 100 mağaza açacaklarını belirtti. Küçük, bu mağazaların 25’inin Rusya’da açılacağı bilgisini verdi.