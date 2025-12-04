Zamlı öğretmen maaşları 2026! Zamlı öğretmen maaşları ne kadar olacak? soruları araştırılıyor. Yeni yılda alacağı zamlı maaşlı işçiler, memurlar, emekliler kadar öğretmenler de merak ediyor. Böylece konuya ilişkin gelişmeler sürekli araştırılıyor.

ZAMLI ÖĞRETMEN MAAŞLARI 2026!

2026 yılında öğretmen maaşlarına yapılacak zam, eğitim camiası tarafından yakından takip edilirken, yeni yıl yaklaşırken beklentiler ve hesaplamalar da netleşmeye başladı. Hükümetin 2026 yılı için belirleyeceği memur zammı; toplu sözleşme artışı, enflasyon farkı ve ek düzenlemelerle birlikte öğretmen maaşlarını doğrudan etkileyecek. Ocak 2026’da uygulanması planlanan artışın, yıl boyunca devam eden yüksek enflasyon nedeniyle önceki yıllara göre daha yüksek olacağı öngörülüyor. Bu kapsamda, öğretmenlerin hem temel maaşlarında hem de ek ders ve tazminat kalemlerinde artış gündemde.

ZAMLI ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Beş aylık enflasyon verilerine göre SGK ve BAĞ-KUR emeklileri %11,21, memur ve memur emeklileri ise %17,57 oranındaki zammı almaya hak kazandı.

Buna göre öğretmen maaşı 2026 yılı için toplu sözleşme zammı ve yüzde 17,57 enflasyon tahmini ile alacağı tahmini zamlı maaş şöyle:

Öğretmenlerin en yüksek mevcut maaşı: 61.146 TL

Öğretmenlerin zamlı maaşı 71.889 TL

Uzman Öğretmen en yüksek mevcut maaşı: 67.776 TL

Uzman Öğretmen zamlı maaşı: 79.684 TL

5 aylık enflasyon farkına baktığımızda, en düşük memur maaşı 60 bin 366 lira olurken en düşük memur emeklisi maaşı 27 bin 651 TL olarak hesaplandı.