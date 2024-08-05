ZAMLI SİGARA FİYATLARI TAM LİSTE (AĞUSTOS 2024)! Philip Morris grubu ne kadar zamlandı?

Zamlı sigara fiyatları tam liste (Ağustos 2024) merak ediliyor. İnsan sağlığı için son derece zararlı olan ve doktorların ısrarla uzak durulması gerektiğine vurgu yaptığı sigaralara bir zam daha geldi. Geçtiğimiz haftalarda zamlanan sigaraya PM grup yeni bir zam kararı aldı. Böylece vatandaşlar Philip Morris grubu ne kadar zamlandı? sorusuna yanıt aramaya başladı.

ZAMLI SİGARA FİYATLARI TAM LİSTE (AĞUSTOS 2024)!

PM sigara grubuna 5 lira zam geldi. ÖTV artışıyla birlikte PM grubundaki en ucuz sigaranın fiyatı 69 liraya yükseldi. PM grubu sigara zammı tepki çekerken Özel Tüketim Vergisi’ndeki artıştan dolayı zam yapıldığı belirtildi.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından Philip Morris (PM) sigara grubuna zam geldiğini duyurdu. Dündar paylaşımında, "Hayırlı olsun PM sigara gurubuna zam geldi. Paket başı 5 lira" ifadelerini kullandı.

PARLIAMENT Aqua Blue Slims 77 TL

PARLIAMENT Night Blue Pack (Uzun) 77 TL

PARLIAMENT Night Blue / Aqua Blue / Reserve 75 TL

PARLIAMENT MIDNIGHT BLUE 73 TL

MARLBORO Red Long 75 TL

MARLBORO Red / Touch 74 TL

MARLBORO Touch Blue/Gray / White 74 TL

MARLBORO EDGE 71 TL

MURATTI 71 TL

MURATTI BLU 70 TL

LARK 70 TL

CHESTERFIELD 69 TL

L&M 69 TL

MARLBORO ROLL 50 Sarmalık Kıyılmış Tütün 100 TL

PHİLİP MORRİS GRUBU NE KADAR ZAMLANDI?

5 Ağustos’tan itibaren geçerli olan zamlara göre paket başı 5 lira fiyat artışı yaşandı. Böylece en ucuz sigara 69 lira olurken en pahalısı da 77 TL oldu.

Philip Morris grubu sigara fiyatları şöyle: